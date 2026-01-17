Trasladan al HUCA en helicóptero a un ganadero de 65 años que resultó herido, tras caer en la cuadra de un remoto pueblo de Salas
El hombre sufrió lesiones en extremidades de "pronóstico reservado"
M. G. S.
Un ganadero de 65 años fue evacuado este sábado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), tras sufrir una caída en una cuadra de difícil acceso por carretera, ubicada en el pueblo de Brañasivil, en el concejo de Salas. El hombre fue trasladado al complejo sanitario de Oviedo por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero del SEPA. El herido presentaba lesiones en extremidades de "pronóstico moderado".
Según explica el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el ganadero tuvo que ser izado a la aeronave mediante una operación de grúa, tras ser estabilizado por el médico-rescatador. El aviso del accidente lo recibió el 112 a las 13.11 horas y el operativo se dio por finalizado a las 15.30.
