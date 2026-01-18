Salas ofrece nuevos talleres para dominar las herramientas digitales

En pleno año 2026, es difícil, por no decir imposible, mantenerse alejado de los diferentes aparatos electrónicos para realizar diferentes trámites. Correo electrónico, mensajería instantánea, compras... Casi todo pasa por tener un ordenador, un móvil o una tablet. Por ello, la Red Municipal de Telecentros de Salas ofrece un nuevo taller de manejo básico de ordenadores para aquellas personas que quieran poder desenvolverse sin preocupación con sus dispositivos electrónicos.

"Internet, correo electrónico, documentos... Trucos", así reza el cartel en el que se promociona el taller que se llevará a cabo los lunes y miércoles en el Telecentro de Cornellana entre el 19 de enero y el 11 de febrero. Para participar, los interesados podrán inscribirse a través del teléfono 984830922.

Pero hay más. En su clara intención de ampliar la formación tecnológica de sus vecinos, el Consistorio ofrece también la posibilidad de participar en los talleres para todas las edades sobre tecnología. Por ello, el Ayuntamiento invita a los interesados a que se acerquen el próximo 20 de enero al Aula Móvil de Ruta Digital que se ubicará en la Plaza de la Veiga.

Allí, entre las 11.00 y las 14.00 y las 15.00 y las 19.00 horas se ofrecerán cursos de digitalización que se podrán realizar junto a los formadores especializados que acompañarán a los participantes, quienes orientarán a los asistentes en diferentes cuestiones como realización de citas médicas, creación de contenido o manejo de tiendas online.