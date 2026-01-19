Salas se promociona en el Congreso Nacional de Carreras de Obstáculos de España
Dos corredoras del club Salas Lobo Race, Lupy Álvarez y Chantal Presas, recibieron sus premios a nivel nacional, además de presentarse la carrera salense
El Centro Asturiano de Madrid acogió la IV edición del Congreso Nacional de Carreras de Obstáculos de España, donde se dieron cita organizadores y clubes de estas particulares pruebas deportivas debatieron sobre el futuro de este deporte, además de celebrar la gala de entrega de entrega de premios de la liga nacional.
El club Salas Lobo Race estuvo muy presente en la gala, ya que estuvo representado por dos de sus corredoras en el podio: Lupy Álvarez, segunda élite a nivel nacional; y Chantal Presas, también segunda en la categoría starter.
El evento, en el que se reúnen amantes de este deporte de toda España también sirvió para que el club diera a conocer sus dos pruebas deportivas en Asturias: Salas Lobo Race y Llanera Race. De ambas se mostraron vídeos de la edición del pasado año y se dieron avances de las que se vivirán en 2026.
La prueba salense tendrá lugar el 6 de septiembre, una fecha que gusta a la organización por coincidir con festivos en diferentes comunidades lo que hace que más fácil que lleguen corredores de toda España.
“El año pasado había 144 corredores de fuera de Asturias de los más de 300 que compitieron y queremos que esa cifra siga subiendo, porque la gente que llega de afuera es la que llena hoteles y hostelería”, recalca David Pérez, de la organización. Su objetivo para este año es poder superar los 400 participantes, doblando la inscripción de la primera edición, y para ello asistir a eventos como el de este fin de semana y realizar una presentación es “importante” porque en él participan clubes de todo el país.
Además, entre sus objetivos está seguir fomentando la llegada de corredores del extranjero, que ya tuvieron presencia en la última edición. No obstante, no se olvidan de los participantes populares y también trabajarán para seguir atrayendo a gente de los gimnasios de Asturias para que se introduzcan en la competición.
Entre las novedades de Salas Lobo Race está el poder ampliar más estructuras de suspensión para los corredores de las categorías élite y starter, pasando de los 40 obstáculos, pero manteniendo la distancia en 11 kilómetros.
