Dos equipos salenses encabezan la clasificación de tercera Asturfútbol al finalizar la primera vuelta

El Salas logró un empate a cero frente a La Caridad en casa. Un equipo que el entrenador del club salense, Roberto Balsera, asegura que “siempre complica la vida a sus rivales”. El equipo salense asegura que generó ocasiones suficientes para llevarse los tres puntos, pero finalmente no lograron materializarse.

“Hay que valorar el esfuerzo de los jugadores que se dejaron hasta la última gota de sudor para ganar el partido”, reconoce el entrenador de un equipo que se encuentra en el segundo puesto de la clasificación, después del Cornellana, otro equipo del concejo.

Mal resultado para La Espina

Peor suerte tuvieron La Espina y el Cornellana que perdieron en sendos partidos jugados fuera de casa. La Espina perdió frente al Club Hispano 5 goles a 1 en le campo de La Ferrota. El primer gol del equipo anfitrión llegó pronto, a los cinco minutos de comenzar el partido. Pero reconocen que “Noé se echó el grupo a la espalda y, tirando de liderazgo y veteranía, no nos dejó venirnos abajo”, reconoce el equipo, que logró empatar el partido en el minuto 25 con el gol de Antonio Riesgo.

Un momento del partido de La Espina. / UD La Espina

“El gol nos dio la confianza que necesitábamos y empezamos a plantar cara. Sin embargo, justo antes del descanso llegó un nuevo batacazo: un cuestionable penalti en contra que Varela logró adivinar y rozar con los guantes, pero que finalmente no pudo impedir que subiera al marcador”, detallan.

Tras el descanso, el partido no mejoró para los de La Espina que aseguran que los cinco goles encajados son “un resultado duro de aceptar que no refleja el trabajo ni la actitud del equipo, pero que nos obliga a resetear y a mirar hacia delante para afrontar con fuerza la segunda parte de la temporada”.

Derrota del Cornellana

El CD Cornellana se desplazó a Avilés para medirse al Bosco en Santo Domingo en un partido que desde el primer minuto se presentaba “muy exigente” y que perdió por 4 goles a 0. “El conjunto local impuso un ritmo alto y una gran intensidad que no supimos contrarrestar, sin llegar a encontrarnos cómodos en el campo en ningún momento”, analiza el presidente del club, Michel Prieto. Al descanso, el marcador ya reflejaba un 2-0 a favor del Bosco.

Un momento del partido del Cornellana. / CD Cornellana

Tras pasar por el vestuario, el partido no mejoró para el Cornellana, al que le costó generar ocasiones claras. “A pesar de la derrota, el equipo mantiene el liderato y cierra la primera vuelta del campeonato en lo más alto de la clasificación”, analiza su presidente, que ya piensa en el próximo domingo, cuando volverán a Avilés para enfrentarse al Versalles, “otro de los equipos fuertes de la categoría”.

Victorias en la primera jornada del año

Los resultados de los equipos salenses de este fin de semana contrastan con los del anterior, cuando los tres lograron ganar sus respectivos partidos.

El domingo día 11 el Cornellana se enfrentó en casa al Hispano, logrando una victoria de 4-0. La Espina también jugó en casa contra la UD Castros, frente a quien consiguió imponerse por 3 goles a 1. Mientras que al Salas le tocó viajar a Trasona para enfrentarse a Los Campos y también obtuvo una victoria, con un resultado de 0-3.