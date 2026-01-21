El histórico bar y confitería de Asturias famoso por sus "casinitas" que cumple medio siglo: "Una empresa es como un hijo; te da satisfacciones y dolores de cabeza"

Cantaba Carlos Gardel, en su mítica canción "Volver", que "veinte años no es nada", una forma de expresar que el paso del tiempo se produce sin apenas darnos cuenta. Que, como en el mismo tema afirma, "es un soplo la vida". Veinte años son muchos años, pero no son ni la mitad de tiempo que ha pasado desde que Ana Menéndez abriera las puertas en 1970 del bar Casino, histórico establecimiento de Cornellana que, 25 años después, asistiría al nacimiento de su hermano pequeño, la confitería del mismo nombre que suma ya 30 años en activo, siempre con Ana al frente. Antes, codo a codo junto a su marido, Manuel Fernández, y ahora con Sandra, su hija mediana y que atiende día a día a los clientes tras el mostrador de la repostería salense.

Para hablar de la historia de la cafetería y de la repostería Casino hay que remontarse a los años cincuenta, concretamente a La Oteda, pueblo de Tineo en el que nació Ana y donde sus padres regentaban una tienda que, en su día, actuaba como el gran centro comercial de la zona. "Había de todo allí. Era la tienda del pueblo, un pequeño Corte Inglés", recuerda Ana, que con apenas seis años ya comenzó a arrimar el hombro después del fallecimiento de su padre en un accidente. "Me tenía que subir a una banqueta para poder atender a los clientes", añade la hostelera, para la que "era lo que había que hacer para ganarse la vida". Tras pasar por Tineo, donde acudió a la academia, volvió a remangarse para echar una mano a su madre, junto a su hermano, en la cafetería que comenzaron a dirigir. Tiempo después llegaría Cornellana, el Casino y el éxito.

Establecimiento emblemático

"En el 70 cogimos el bar. Era un establecimiento emblemático, un referente en el pueblo y en Asturias", detalla Ana, que entonces tenía solo 17 años y Manuel, 24. Y es que el Casino era, sin dudas, un punto de encuentro. En una época sin autovías, los pueblos gozaban de algo más que ser zonas de paso. Eran lugares de parada diaria y de encuentro entre personalidades. Por allí pasaban alcaldes de los concejos colindantes, pero también figuras como Severo Ochoa, Grande Covián o Calvo Sotelo que tenían en Cornellana un punto estratégico para reunirse.

Interior de la repostería Casino, en Cornellana. / Christian García

Pero en tierras bañadas por el Narcea no pueden faltar los pescadores. A diferencia de la época actual, en aquellos años el salmón abundaba. "Había días en que sacaban 30 o 40 salmones. Esto era referencia en toda Asturias", apunta Ana, que en comparación con aquellos años, señala que "antes la gente pasaba y paraba, ahora, en cambio, tienen que decidir venir".

Ese mismo establecimiento fue el lugar en el que Manuel "echó una vida entera". "Abríamos a las seis de la mañana y cerrábamos a las dos de la madrugada", comenta Ana, que se repartía los turnos con su marido, con el cual se cruzaba por las escaleras en los relevos. Años después, 25 ni más ni menos, en 1995, llegó el segundo Casino, un obrador que permitió atender la alta demanda de carajitos, casadiellas y las famosas casinitas que duraban un suspiro en el bar. "Se nos quedaba pequeño y surgió la idea del obrador. Nadie creía en el proyecto, pero resulta que salió bien", apunta. Y es que la falta de confianza en la apertura del nuevo negocio llegó hasta el punto en que, cuando Ana adquirió el horno, el cual define como "una joya", le propusieron que adquiriese un con el que poder tener alternativas a la repostería. "Fue una lucha constante. Era un mundo de hombres que lo puso muy difícil", explica Ana.

Dulces del Casino. / Christian García

Producto estrella

En aquel momento, la gran apuesta pastelera eran las casadiellas por ser "el postre asturiano por excelencia". También los carajitos, producto salense por antonomasia. Sin embargo, el público es soberano y las casinitas, pastas de chocolate y almendra, se convirtieron en referencia. "Tú piensas una cosa y el público, otra. Hoy, es el producto estrella de la casa", detalla.

Todo esto, además, se compaginó con el apartado familiar. "Ha sido muy difícil. Desde pequeñas me han echado una mano. Han estado siempre involucradas en el negocio y espero que siempre siga con ellas", explica la hostelera, que en estos años ha contado con el apoyo de sus tres hijas, Ana, Sandra y Lorena, pero también de sus parejas, como Jerónimo -marido de Lorena- a quien Ana define como "un apoyo muy importante".

Noticias relacionadas

Tras más de medio siglo, Ana afirma que tiene aún cuerda para rato, aunque la jubilación está a la vuelta de la esquina. "Mi futuro tendrá que ser presente. De momento estoy totalmente activa, pero habrá que pensarlo", comenta Ana, que no se ve "desvinculada del todo" de su pasión. "Aquí se junta pasión con trabajo. La empresa es como un hijo más que creaste, que te da satisfacciones y dolores de cabeza. Ya se verá cuándo y cómo, pero me va a dar mucha pena desvincularme", concluye.