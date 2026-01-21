Juaco Vil se postula como artista revelación en los premios de la música de Asturias

Juaco Vil, músico salense afincado en Cornellana, ha sido nominado como artista revelación en los Premios AMAS (Anuario de la Música de Asturias), categoría en la que comparte candidatura junto a La Ciudá Nel Mar, Dinosaurio Meteorito y Joel de Bruine Jr. Vil, que el pasado mes de diciembre de 2025 estrenó su disco "Polémico manual de aterrizaje", aspira con 42 años a erigirse como uno de los artistas del momento en el Principado.

"Ha sido algo sorprendente y que ha llegado con gran ilusión", declaró Vil, que explicó que recibió la noticia de la nominación a través de los mensajes de WhatsApp de sus amigos, quienes le dejaron claro que ya habían depositado su voto a favor de su candidatura, la cual le llega con "mucha ilusión" debido a que se trata de un premio que en el pensamiento general está reservado a músicos jóvenes y que a él le llega con 42 años, lo que evidencia que no hay edad para destacar en la música.

Juaco Vil. / Cedida a LNE

Pese a que la candidatura es a artista revelación, Vil puede presumir de que ya lleva años vinculado a la música. Concretamente, sus inicios se retrotraen a 2006, año en que arrancó con su primera banda, "Ulán Bator", grupo de rock que en sus tres años de actividad lanzó el disco "Primer asalto".

Tras un parón de actividad, Vil retomó la guitarra y en 2014 anunció la formación de "Ciudadano Vil", con los que se subió por primera vez a un escenario en 2016 iniciando un trayecto que le ha llevado a recorrer todo el territorio asturiano.

En 2022 llegó su primer disco en solitario, "Asiento y ventanilla", con el que siguió explorando nuevos sonidos. Desde sus inicios, Vil ha ido evolucionando desde un estilo de folk rock americano, hasta el actual "más eléctrico y más cañero" con influencia dela música punk que escuchaba años atrás. "Es un disco más afilado que el primero", detalló Vil.

En estos años, el músico salense explicó que ha experimentado "una mayor madurez" en sus letras, dejando atrás los textos "más directos" para llegar a unos "más sutiles, que juegan con los dobles sentidos, el amor, el cinismo". En ese sentido, Vil comentó que "no me gusta la música completa por lo que procuro que, aunque pueda haber crítica social, darle una vuelta a las letras".

Ahora, Vil destacó que está en un momento "de calma" y que se encuentra centrado en la elaboración de su nuevo videoclip y en el inicio de los ensayos con la banda. Así, y aunque no tiene fechas programadas -"más adelante anunciaré conciertos"-, Vil destacó la actuación que ofrecerá el 6 de febrero en Salas para una gala benéfica junto a otros invitados.