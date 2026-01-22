"Salas en todas las ocasiones": Así es la nueva campaña promocional del concejo presentada en la feria internacional Fitur

El turismo ya es uno de los motores económicos más relevantes a nivel mundial. Sin embargo, no se trata de un sector que se limite a zonas de playa y sol, sino también a entornos rurales cuyo atractivo es volver a las raíces y que la tranquilidad, la naturaleza y la gastronomía brillen en el escaparate. Esto es precisamente lo que trató de transmitir el Ayuntamiento de Salas este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que cada año se celebra en Madrid. Allí, el Alcalde, Sergio Hidalgo, y el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, presentaron la nueva campaña promocional del concejo en la que los entornos naturales, el patrimonio cultural y gastronómico o las celebraciones toman en protagonismo bajo el lema "Salas, en todas las ocasiones", con el que se pretende impulsar la llegada de visitantes en todas las estaciones del año.

Tal y como detalló el Ayuntamiento, la nueva campaña promocional tiene como objetivo reforzar la posición de Salas como un destino "referente en ocio, eventos y experiencias durante todo el año". Con esto se pretende seguir incidiendo en la desestacionalización del turismo, un fenómeno cada vez más palpable en Salas. De forma paralela, el Consistorio señala que esta apuesta por el turismo se hace "sin renunciar a las grandes señas de identidad", las cuales se basan en cuatro pilares: patrimonio, naturaleza, cultura y tradición.

Alejandro Bermúdez y Sergio Hidalgo durante su presentación, en Madrid. / Ayuntamiento de Salas

Esta nueva campaña de promoción turística fue presentada en los puestos de Pueblos Mágicos y de Turismo Asturias, logrando despertar gran expectación entre los asistentes a la Feria y generando opiniones positivas entre los profesionales del sector. "A la gente le gustó muchísimo la nueva campaña turística y nos confirmaron que estamos trabajando muy bien", destacó Bermúdez, que celebró que los visitantes de ambos "stands" en Fitur les asegurasen que "estamos posicionando a Salas de una manera destacada".

Cambio de percepción

De hecho, tal y como detalló el edil salense, la opinión generalizada en la Feria es que "Salas siempre fue un sitio un poco desconocido en Asturias", aunque en los últimos años eso habría cambiado de forma categórica: "Muchos nos reconocen que en estos últimos años está cambiando totalmente".

En cuanto al video promocional, Bermúdez comentó que la recepción en redes sociales, en las cuales fue compartido en la tarde del miércoles "está recibiendo comentarios muy positivos".

Folletos de promoción del concejo de Salas en Fitur 2026. / A. S.

Y entre tanta presentación en los "stands" de Pueblos Mágicos y de Turismo Asturias, sumado a la difusión del video y de diferentes encuentros con medios de comunicación, Bermúdez apuntó, durante la Feria, también tienen encuentros acordados con profesionales del turismo: "Tenemos varias reuniones agendadas con empresas del sector y también con alguna tecnológica".

Entrando de lleno en el vídeo promocional, que en menos de 24 horas logró más de 5.000 reproducciones tan solo en Facebook, este alude directamente a la esencia de Salas, con especial hincapié en el Camino de Santiago y sus peregrinos pero también a los entornos naturales, a sus monumentos históricos -como el monasterio de San Salvador de Cornellana- y a las numerosas celebraciones que se llevan a cabo en el concejo.