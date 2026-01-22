El triunfo del Monasterio de Cornellana: entradas agotadas para la última convocatoria de visitas guiadas

Entradas agotadas. Así se resume el interés generado tras la confirmación de un nuevo fin de semana de visitas guiadas al monasterio de San Salvador de Cornellana. El Ayuntamiento de Salas, que anunció el 14 de enero las dos jornadas de recorridos explicados para los días 24 y 25 de enero, confirmó este martes que ya se habían cumplido los cupos de visitantes y, además, anticipó que en los próximos meses se publicarán nuevas convocatorias para poder visitar la histórica infraestructura.

"Increíble, ya tenemos el cupo completo", declaró el Consistorio a través de sus redes sociales, donde también señaló que habrá nuevas ocasiones para las personas que se quedaron fuera en esta ocasión.

Estas visitas tendrán lugar los días 24 y 25 de enero a las 12.30 y a las 10.30 horas, respectivamente. Para poder acudir al "tour", es necesario realizar inscripción previa debido a que hay plazas limitadas (contacto 985 830 988).

