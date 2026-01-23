Cornellana estrenará la "Salmon Trail" el 21 de junio con el Club Lobo Race al frente de la organización

De una carrera que celebraba el milenio del monasterio de San Salvador a una que celebró un lustro de pruebas con un éxito de participación. El Trail Las Traviesas de Cornellana se despide de Salas tras cinco años de pruebas que recorrían el entorno natural del concejo. Así lo confirmó el Ayuntamiento, quien comunicó que la organización trasladó su decisión de no continuar al frente de una prueba con pocos años de vida pero que cautivó a los participantes. Sin embargo, la tristeza apenas duró unos segundos, puesto que en el mismo comunicado, el Consistorio anunció la nueva "Salmon Trail" de Cornellana, carrera que se celebrará el 21 de junio de la mano de Club Lobo Race.

Por el momento, los interesados en estrenar la nueva prueba podrán presentar sus inscripciones a partir de las 9.00 horas del domingo 25 de enero, con plazo hasta las 23.59 horas del 14 de junio. La prueba en sí, el 21 de junio, dará comienzo a las 10.00 horas. En total, habrá tres categorías: andarines, con 10 kilómetros de recorrido, el trail absoluto de 18 kilómetros de distancia y una prueba de categoría infantil y no competitiva orientada a los más jóvenes para que realicen deporte.

También para andarines

En cuanto a los precios de las inscripciones, estos irán desde los 15 euros para la carrera de andarines hasta los 23 euros de la categoría absoluta. La prueba infantil, por su parte, será gratuita.

Esta nueva vida del trail de Cornellana llega además con nuevo recorrido, puesto que tal y como indicó David Pérez, responsable de Lobo Race, permitirá a los corredores disfrutar de la ruta del salmón, del Camino de Santiago y restos históricos de la Guerra Civil.

Respecto a Club Lobo Race, se trata de la entidad que, entre otras, organiza la carrera de obstáculos de Campeonato Nacional en Salas, en septiembre, y que anteriormente se encargó del trail de Proaza, el pasado mes de diciembre.

Además, entre las novedades que se preparan para el estreno de la prueba, Pérez desveló que, la bolsa que se entregará a los participantes se incluirá un zapatillero, manguitos, guantes y camiseta

Traslado a junio

La fecha de celebración de la prueba también ha experimentado cambios, pasando de febrero a junio. Tanto los organizadores como el Ayuntamiento explicaron que, debido a la cercanía de las fechas en que se celebraba el Trail Las Traviesas, se optó por trasladarlo al 21 de junio para garantizar que todo está listo para el día de la prueba.

En cuanto a la anterior organización del trail de Cornellana, esta comunicó a principios de enero que daría un paso atrás en la prueba. Sonia García, concejala de Deportes de Salas, mostró su agradecimiento por el compromiso durante los últimos cinco años y señaló que "no queríamos dejar escapar la oportunidad de que Cornellana tuviese su trail".

Así, la edil de Deportes se puso manos a la obra hasta dar con Club Lobo Race, con quienes rápidamente contactaron recibiendo el visto bueno de la entidad deportiva, con la que se acordó la fecha de 21 de junio para facilitar que todos los detalles estén a punto para la cita.