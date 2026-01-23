Este es el "símbolo más representativo" de la Hermandad del Cristo Yacente de Salas que ya puedes adquirir antes de la Semana Santa

Hace menos de tres semanas que la Navidad llegaba a su fin. Aún con el buen sabor de boca de roscón de Reyes, los días van pasando y las festividades más próximas van poco a poco acercándose. En menos de un mes el carnaval hará acto de presencia y, apenas cuatro semanas después, llegará la primera gran cita religiosa del año, la Semana Santa. Con la idea de que esté todo listo en Salas, la Hermandad del Cristo Yacente comienza a dar detalles de lo que se viene y, entre otras novedades, ya ha anunciado la posibilidad de adquirir la medalla de la cofradía.

Esta pieza, definida como "el símbolo más representativo de lo que significa pertenecer a la Hermandad", consiste en un medallón de color plata con el rostro de Jesucristo en el centro, una cruz sobre él y detalles en la capa externa de la medalla. Para colgarlo, cuenta con un cordón de color morado, al igual que la túnica que porta el Cristo que sale en procesión con la hermandad salense.

El medallón de la Hermandad de Cristo Yacente de Salas. / Hermandad del Cristo Yacente de Salas

Tal y como explicó la Hermandad en sus redes sociales, el precio para adquirirla es de 25 euros y todas aquellas personas que deseen hacerse con una podrán contactar con cualquiera de los miembros de la cofradía así como en el comercio La Tiendina de Jose.

Noticias relacionadas

La Hermandad de Cristo Yacente se fundó en a principios del 2024 con el reto de apoyar las procesiones en Salas, las cuales fueron recuperadas dos años atrás después de cuatro décadas de inactividad. Al frente se encuentra Leonor Muñiz, hermana mayor de la cofradía, entidad que alcanzó el año pasado los 160 integrantes.