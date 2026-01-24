Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

El centro de salud de Salas ha recuperado un servicio de atención a pacientes que se suspendió hace más de quince años y que era altamente demandado por la ciudadanía. Se trata del servicio de matrona, el cual el Ayuntamiento salense ha estado reclamando de forma constante durante los últimos años y que ahora, al fin, vuelve a estar operativo, aunque no será un servicio diario.

En concreto, la nueva consulta de matrona estará disponible todos los miércoles y viernes y dará comienzo la próxima semana. Entre los servicios prestados, la consulta realizará seguimiento de embarazos, atención a la menopausia, exploraciones ginecológicas, papanicolau (prueba ginecológica para la detección de procesos cancerosos), anticoncepción, cultivos y exudados. Además, a través del teléfono 985830849, los pacientes podrán exponer sus dudas para que sean resueltas por el personal de la consulta.

Objetivo cumplido

"El servicio se suspendió hace muchos años y es algo que llevábamos reclamando a la Consejería de Salud desde hace mucho tiempo", declaró la vicealcaldesa de Salas, Ana Pérez Feito, quien explicó que, en los numerosos encuentros con la dirección general de Salud, se solicitó la recuperación del servicio, incluso en los términos actuales, dos días a la semana, en lugar de un servicio completo semana. "Nuestro objetivo era que el servicio de matrona regresara a Salas", añadió Pérez Feito.

En ese sentido, la vicealcaldesa explicó que la administración regional se comprometió a que la consulta volviese a estar operativa en Salas para realizar seguimiento de embarazos y diferentes exploraciones ginecológicas "e incluso para atender las dudas de la población", algo que la semana que viene, si todo sigue según lo previsto, podrá volver a llevarse a cabo.

Evitar viajes a Grado y Oviedo

"Se trata de un servicio muy importante. Sin él, las embarazadas y cualquier mujer con algún problema ginecológico necesitaría desplazarse a Grado o incluso a Oviedo", expuso Pérez Feito, que añadió que "el hecho de que se pueda realizar un seguimiento rutinario en el mismo municipio de residencia de la paciente es algo positivo para el concejo".

La ausencia o suspensión de servicios sanitarios en las zonas rurales no es algo poco común. De hecho, en el mismo concejo de Salas esta problemática se extendió al servicio de pediatría, el cual dejó de estar operativo, causando malestar en el concejo. Pese a las numerosas ocasiones en que el Consistorio reclamó su retorno, no fue hasta mayo de 2021 cuando se dio luz verde a reiniciar la actividad en Salas.

Noticias relacionadas

Ya en 2016, el ya entonces alcalde Sergio Hidalgo, en sus encuentros con la consejería de Sanidad -encabezada entonces por Francisco del Busto-, solicitó entre otras demandas, la reincorporación del servicio de pediatría y de matrona.