El PSOE de Salas pide reforzar la seguridad en dos puntos del corredor del Narcea a su paso por el concejo: "Hay riesgo para los peatones"

El Grupo Municipal Socialista de Salas presentará en el Pleno municipal del próximo martes una moción en la que solicitan al Principado de Asturias reforzar la seguridad en dos tramos críticos del corredor del Narcea (carretera AS-15), una vía que recuerdan es “estratégica para la movilidad en el Suroccidente asturiano y que soporta un tráfico intenso junto a núcleos de población y el Camino Primitivo de Santiago”.

Los socialistas salenses plantean dos actuaciones concretas. Por un lado, reducir la velocidad a 60 km/h en el tramo entre los puntos kilométricos 15 y el 14, en La Vega, “donde existe una parada de autobús y transitan menores y personas mayores”, especifican. La otra propuesta es implantar señalización “sensorizada u otras medidas tecnológicas” en el tramo entre el punto kilométrico 19 y el cruce de La Doriga, en el entorno de la localidad Casas del Puente, por coincidir con el Camino de Santiago, con el objetivo de alertar a los conductores “sobre posibles cruces de peregrinos y vecinos”.

Riesgos para vecinos

Detallan que la propuesta que surge tras constatar “riesgos para peatones y vecinos en zonas donde la limitación de velocidad y la señalización no se ajustan a la realidad del tránsito peatonal”. Además, valoran que las actuaciones planteadas no solo servirán para prevenir accidentes, sino que garantizarían “calidad de vida en el medio rural, favoreciendo una movilidad segura y la protección de los usuarios más vulnerables”.

La moción solicita la colaboración del Principado de Asturias para implementar estas medidas en el marco del Plan del Suroccidente, que contempla una inversión superior a 80 millones de euros hasta 2027 para mejorar la conectividad y la seguridad vial en la comarca.

"Prioridad estratégica"

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salas ha registrado una pregunta en la que exige explicaciones sobre “la parálisis absoluta en el desarrollo del Polígono Industrial de Nonaya Este”, denuncia. Recuerdan que el proyecto se presentó en octubre de 2023 “como una prioridad estratégica para el municipio”, pero denuncian que, “16 años después de contar con el 70% del suelo adquirido y con el PGOU aprobado, sigue siendo un solar vacío”.

Los socialistas salenses aseguran que el polígono podía ser “un motor económico para atraer empresas y generar empleo” y recalcan que cuenta “con una subvención concedida por la Agencia Sekuens (Gobierno del Principado de Asturias) en junio de 2024 por importe de 231.918 euros, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 y justificación hasta el 28 de febrero de 2026”. Sin embargo, afirman que según han podido comprobar a través de la información oficial publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, “no se ha iniciado ninguna actuación ni se ha aprobado el Plan Parcial necesario para su urbanización”.

Por ello, el Grupo Socialista advierte que disponer de terrenos durante más de quince años sin avanzar en su desarrollo supone “una pérdida de oportunidad para Salas”, y reclama conocer las previsiones reales para garantizar que el polígono se materialice y “no quede en una simple justificación administrativa”.