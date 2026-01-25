El monasterio de Cornellana, un tesoro asturiano que despierta gran interés y agota plazas en cada visita

Una joya milenaria en pleno proceso de restauración que cautiva a toda aquella persona que la visita. El monasterio de San Salvador de Cornellana inició este sábado 24 un nuevo fin de semana de visitas turísticas que, una vez más, logró un pleno de inscripciones. En total, para estas dos sesiones de recorridos guiados -sábado 24 y domingo 25- se inscribieron 100 personas -49 para el primer día y 51 para el segundo-, alcanzando la barrera de centenar de visitantes tal y como sucedió en el pasado mes de diciembre cuando acudieron 122 personas para la jornada de puertas abiertas.

"En diciembre, las plazas se agotaron en apenas 24 horas. En esta ocasión, a los diez minutos de publicar las visitas guiadas ya estaba sonando el teléfono y dos días después ya no había hueco", declaró Roberto Carneado, técnico de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Salas y encargado de realizar las visitas de este fin de semana. Antes del inicio del recorrido, Carneado señaló que, al igual que en la última jornada de visitas, "hemos acabado con una lista de espera enorme".

Desde Oviedo, Gijón y Avilés

El perfil del visitante que acude al monasterio de Cornellana, señaló Carneado, llega principalmente desde otros concejos asturianos -especialmente Oviedo, Gijón y Avilés- y, en la mayoría de casos, no había visitado anteriormente la edificación. El mayor punto de interés, conocer el resultado de las obras tras la finalización de la segunda fase de restauración: "La mayoría vienen porque quieren conocer cómo están avanzando los trabajos. A muchas personas les sorprende cómo ha quedado la cubierta, que era la zona más resentida", apuntó.

En ese sentido, Carneado explicó que lo que más impacta a los visitantes es la entrada al interior del templo por la singularidad de sus características y del retablo. Otro punto de gran interés es el claustro, especialmente la planta donde aún se conserva el sepulcro de Menendo Enalso, un caballero que viajó a Tierra Santa y que, tras fallecer, fue sepultado en el claustro del monasterio de San Salvador.

Nuevas convocatorias

Dado el éxito que las visitas han tenido entre el público, en los próximos meses se podrían volver a reanudar las inscripciones para satisfacer la alta demanda.

Entre los asistentes estaban María Elena Márquez y Rafa Valdés, ambos de Gijón y que visitaban por primera vez el interior del templo tras haber sido de los afortunados que, después de figurar en la lista de espera, lograron un hueco en la visita. "Nos quedamos los primeros de la lista de espera, pero al fallar unas personas pudimos venir", señalaron.

Respecto a la iniciativa de las visitas guiadas al monasterio, ambos gijoneses señalaron que "esta es una oportunidad buenísima para conocer parte del patrimonio histórico y cultural de Asturias. Es fenomenal que se hagan estas iniciativas".

Por su parte, Carmen González llegó desde Oviedo, quien en la anterior jornada de visitas guiadas trató de lograr una plaza, aunque la alta demanda le impidió acudir en diciembre. Sin embargo, en esta ocasión "tuve suerte" y logró adentrarse en la historia del milenario monasterio.

"Es un espacio interesante. Después de tantos años sin poder acceder, causa mucha expectación poder visitarlo", comentó González, que considera "necesarias" más iniciativas que promuevan el patrimonio asturiano: "A veces puede parecer que conocemos mejor el resto de España o incluso otros países que lo nuestro propio. Este edificio, y muchos otros, tienen una gran historia que forma parte de lo que somos hoy día. Solo hay que ver el interés que genera para muchas personas poder descubrir algunos tesoros de Asturias que pocas veces se han podido visitar", concluyó la ovetense.