Salas se vuelca contra el cáncer: esta es la gala benéfica prevista para el viernes 6 de febrero

Octavio López, junto a la asociación Mujeres de Rosa Salenses y en colaboración con el Ayuntamiento de Salas, organizan la gala "Salas contra el cáncer", una cita benéfica con la que se pretende recaudar fondos para destinarlos de forma íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer para apoyar a pacientes y familiares además de impulsar la investigación de esta enfermedad.

La gala tendrá lugar el día 6 de febrero en las naves de ECJ (en la recta de entrada a Salas) a partir de las 19:00 horas. Los interesados en acudir podrán obtener su entrada a un precio de cinco euros, el cual incluye un lazo rosa y la participación en un sorteo de diferentes regalos además de la posibilidad de disfrutar de una chocolatada.

Música en directo

Durante la jornada, que cuenta con el lema "La esperanza se viste de rosa", se celebrarán varias actuaciones de músicos locales: la Coral Villa de Salas, el Grupo de Panderetas de Salas, Virginia Postigo, Cardumen, Juaco Vil y María y Su Acordeón. Además, también estarán presentes el Coro Rociero de Principado de Asturias, llegado desde Gijón.

Además, quienes necesiten transporte para acudir, dispondrán de un autobús de la empresa Autos Corias que saldrá desde la Casa Consistorial a las 18:30 horas y regresará una vez finalizada la gala.

"Tenemos calculado el espacio para unas 150 personas, tal vez 200 asistentes. Ojalá cubramos el aforo y ayudemos a una causa tan importante", señaló López, quien animó a la población salense a participar en una jornada solidaria.