El Salas arrebata el liderato al Cornellana en una jornada llena de goles

Goles, muchos goles en una jornada de máxima tensión para los clubes salenses, de los cuales La Espina, el primer en jugar, fue el que resultó peor parado tras caer por 3-1 en Santo Domingo, campo del Bosco. Por su parte, Cornellana y Salas intercambiaron puestos en la clasificación, siendo ahora los de la capital los líderes de la clasificación tras imponerse 4 a 3 contra el Llaranes B en casa. Por su parte, el Cornellana logró salvar un punto en Avilés contra el Versalles en un encuentro marcado por fuertes vientos y un gran diluvio.

Lluvia de goles y éxtasis en Salas

Los de Salas se llevaron uno de los partidos locos de la jornada. Siete goles, cuatro para los salenses, que en tan solo treinta minutos vio cómo los avilesinos anotaron tres goles, haciendo casi imposible una remontada que, finalmente, llegó. Ya con 0-3 y asumido el golpe, el Salas dio un paso adelante y comenzó a generar.

Once inicial del Salas en su encuentro contra el Llaranes B. / Salas C. D.

En apenas unos minutos, gol a gol, los rojillos remontaron el encuentro y protagonizaron una de las grandes actuaciones de la jornada y de la temporada, haciéndose con los tres puntos y poniéndose en la cabeza de la clasificación a falta del partido del Cornellana, que llegaría un día después, el domingo en Avilés. "En los primeros 30 minutos no estuvimos lo suficientemente concentrados ni intensos en las disputas y el rival hizo 3 goles merecidamente. A partir de ahí el equipo dio un paso adelante y consiguió remontar a base de buen juego e intensidad. Felicitar a los chavales por la victoria, remontar tres goles nos debe dar un extra de motivación", resume el entrenador, Roberto Balsera.

Empate "in extremis"

El Cornellana visitaba La Toba, en Llaranes (Avilés) el domingo, en pleno temporal de vientos y lluvias que, durante el partido se dejaron ver. El encuentro, que arrancó con gran ritmo, pronto se puso de cara para los locales, que pusieron el 1-0 en el minuto 5. Sin embargo, los de azul se pusieron el mono de trabajo y empezaron a recuperar terreno hasta lograr el empate en el minuto 23 a través de Omar.

Sin embargo, la alegría duró poco. Tres minutos después llegaría el segundo del Versalles y, ocho minutos más tarde, el tercer tanto, que supuso un jarro de agua fría para el Cornellana. Aun así, los jugadores se reactivaron y, a dos del descanso, se reengancharon al partido con el segundo tanto de Omar. Con 3-2, los jugadores se fueron al vestuario y llegó el tercer actor del partido: la borrasca Ingrid trajo fuertes vientos, lluvias que por momentos se convirtieron en granizo y una bajada en las temperaturas que puso a prueba a los jugadores.

Ya en la segunda mitad, y bajo un aguacero, el Cornellana tomó el control del partido. Jugada tras jugada, los once hombres sobre La Toba se acercaban más al guardameta rival, que en unas ocasiones por la mala puntería de los delanteros y en otras por su buena colocación e incluso la madera, mantenía por delante a los avilesinos. Sin embargo, en el 79 llegaría el empate y, de nuevo, el Cornellana se volcó en ataque, aunque sin puntería, el 3-3 sería el resultado final.

Con estos dos resultados, Salas y Cornellana encabezan la clasificación con 37 puntos cada uno.

Buenas sensaciones, mal resultado para La Espina

En cuanto a La Espina, un 3-1 contra el Bosco dejó a los de Salas sin opciones de escalar puestos en la clasificación, en la que figuran 13.º con 11 puntos. Con más fútbol que eficacia, los de La Espina se fueron satisfechos con el gran esfuerzo realizado durante los 90 minutos.

Una vez iniciado el partido en Santo Domingo (Avilés), poco tardó en llegar el primer gol local a balón parado que fue respondido con un cañonazo de Jesús que impactó en el larguero y pareció entrar en la portería, aunque el colegiado no dio por válido el tanto.

Un instante del partido de La Espina contra el Bosco. / U. D. La Espina

Poco después, el Bosco logró duplicar la ventaja antes del descanso. De nuevo tras un gol, La Espina se revolvió y casi logra celebrar un tanto que no llegó pese a la buena pierna de Pelayo, que lanzó el balón a centímetros de la portería.

Ya en la segunda parte, los avilesinos pusieron el 3-0 al poco de reanudarse el juego. Con el orgullo herido, La Espina siguió intentándolo y logró poner el 3-1 tras un penalti ejecutado por Toni, que sumó su sexto gol en cinco partidos.

Pese al esfuerzo de La Espina, el resultado no se movió y regresaron a casa con un marcador desfavorable, pero con un buen sabor de boca por las sensaciones de que pudo ser mejor de lo que finalmente fue.