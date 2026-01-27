La Cofradía de Nuestra Señora del Viso de Salas rinde homenaje a los 40 cofrades fallecidos en 2025
La entidad celebrará el sábado la misa y, previamente, este jueves, tendrá lugar su asamblea ordinaria
Semana de citas marcadas en rojo en el calendario para los integrantes de la cofradía de Nuestra Señora del Viso de Salas. La entidad celebra estos días su asamblea general ordinaria así como una misa en homenaje a todos los cofrades fallecidos a lo largo del último año.
El primer acto, la asamblea general ordinaria, tendrá lugar este jueves 29 a las 19:00 horas y se llevará a cabo en la Casa de la Cultura "Juan Velarde" de Salas. Entre otras cuestiones, se procederá a la revisión de la memoria de actividades del pasado año así como a la presentación de las cuentas de la entidad. Asimismo, se presentarán proyectos e iniciativas nuevas de cara al 2026.
Ya el sábado 31, la misa en recuerdo a los cofrades fallecidos tendrá lugar en la colegiata Santa María la Mayor de Salas. Allí, a partir de las 18.00 horas, la cofradía rendirá homenaje a los 40 cofrades fallecidos durante el año 2025. La misa estará dirigida por el párroco de la Unidad Pastoral de Salas, Alejandro Sanzo Lombardero y en ella participará el coro Manín de Lastres.
Además, para facilitar la participación a todos los cofrades y devotos de la Virgen del Viso, la entidad ofrecerá la misa a través de las redes sociales para todas aquellas personas que no puedan desplazarse.
