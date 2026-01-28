El Ayuntamiento de Salas reclama medidas para mejorar la seguridad del corredor del Narcea

El Ayuntamiento de Salas, en su sesión plenaria ordinaria celebrada este martes 27 de enero, aprobó por unanimidad la moción presentada por el grupo socialista municipal sobre la situación de dos tramos del corredor del Narcea (la carretera AS-15, que nace en la localidad salense de La Rodriga y vertebra el Suroccidente). En ella, se estableció que el Consistorio solicitará al Principado que tome medidas en la vía para reforzar la seguridad.

En concreto, la portavoz del PSOE de Salas, Azahara Fernández, propuso que se acometiesen dos medidas: por un lado, la reducción de la velocidad hasta los 60 km/h entre los puntos kilométricos 15 y el 14, en La Vega. Por otro, el grupo socialista propuso instalar señalización "sensorizada" u otras medidas tecnológicas entre el punto kilométrico 19 y el cruce de La Doriga con las que se pretende alertar a los conductores de la presencia de peregrinos.

La moción, que contó con el visto bueno de todos los grupos municipales, motivó un debate entre la portavoz socialista y el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, por la redacción del texto. En él, el PSOE propuso "solicitar la colaboración" del Principado para la mejora de la carretera, algo que sorprendió al regidor municipal porque "se trata de una vía que es competencia del gobierno regional".

"Es la Consejería de Infraestructuras la que debe corregir estas cuestiones y no es lo que se pide en la moción", declaró el regidor municipal, que catalogó la propuesta como "una moción muy laxa".

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, durante el Pleno. / Christian García

Además, en la moción presentada por los socialistas también se proponía solicitar que el Gobierno regional implemente el Plan del Suroccidente -que prevé más de 80 millones de euros hasta 2027 para mejorar la conectividad y seguridad vial en la zona-. Sin embargo, el concejo de Salas quedó excluido del mismo, tal y como detalló Hidalgo: "En su momento presentamos mociones instando estar incluidos. De forma sectaria, Alejandro Calvo, nos dejó fuera del plan y nos privó de estas inversiones".

El nuevo polígono industrial, dentro del plazo

Por otro lado, la edil socialista también se refirió al proyecto de un nuevo polígono industrial en Salas, el cual fue presentado en octubre de 2023. Así, Fernández preguntó por la subvención de 231.000 euros que le fue otorgada al Ayuntamiento a finales de 2024 y cuestionó la "parálisis absoluta" que sufría el proyecto del Polígono Industrial de Nonaya Este, afirmando que el Consistorio se quedaba sin tiempo para cumplir los plazos para acometer el proyecto.

Esto provocó un enfrentamiento dialéctico entre la concejala del PSOE y el regidor salense, que afirmó que "el PSOE miente". "Lo que había en 2011 era un plan parcial elaborado por una empresa privada para actividad de biomasa. Un plan imposible de llevar a cabo porque el 30 por ciento de los terrenos restantes eran de una docena de propietarios y el caso se iba a judicializar", expuso el Alcalde, que también defendió la labor del Consistorio en lo que a crecimiento económico y empresarial se refiere, sobre lo que destacó la reducción de cuarenta personas en paro o el impulso de proyectos privados en el concejo.

Azahara Fernández, a la izquierda, junto a Juan Carlos Rodríguez, durante el Pleno de Salas. / Christian García

En lo que respecta al polígono, preguntado por esta cuestión, Sergio Hidalgo explicó que la subvención fue otorgada para la elaboración del plan parcial y para la adquisición del 30 por ciento de los terrenos que no son propiedad municipal. Además, detalló que el Consistorio tiene de plazo hasta el 31 de diciembre para finalizar la elaboración y presentar el proyecto del polígono industrial.

Salas, con un ojo en el acuerdo con Mercosur

Otro de los puntos tratados durante el pleno ordinario fue el acuerdo con Mercosur que, en las últimas semanas, ha movilizado a miles de ganaderos en todo el Estado español. Por ello, y debido al impacto que tendría este acuerdo en un concejo con una importante presencia de empresas dedicadas al sector primario, tanto el grupo municipal popular como el socialista presentaron sendas mociones para evidenciar un rechazo total al acuerdo con Mercosur.

La moción popular, presentada por su portavoz, Juan Carlos Rodríguez, fue aprobada de forma unánime por el Pleno municipal. Sin embargo, la del Partido Socialista llevó a un nuevo cara a cara entre el Alcalde y la portavoz. "No entiendo el paripé del PSOE en los ayuntamientos", afirmó Hidalgo, que cuestionó que la FSA (Federación Socialista Asturiana) se muestre en contra de medidas tomadas por el PSOE nacional. "No entiendo que la FSA no esté de acuerdo con el acuerdo con Mercosur firmado por el Presidente del Gobierno. No sé si es que la FSA tiene miedo a las próximas elecciones", abundó Hidalgo.

Por su parte, Azahara Fernández, que declaró que pese a ser portavoz municipal de los socialistas "no significa que esté de acuerdo en todo". "La traigo (la moción) como ganadera y la iba a traer igualmente estuviesen de acuerdo o no. Tengo mis ideas propias. Si traigo la moción es por los ganaderos de Salas, entre los que me incluyo", defendió Fernández.