Salas reivindica la figura de Fernando de Valdés y Salas con un proyecto centrado en su vida y legado

El Ayuntamiento de Salas presenta este viernes 30 de enero el proyecto "Fernando de Valdés-Salas, una ruta cultural". El acto dará comienzo a las 18:00 horas en el Castillo de Valdés-Salas y tiene como objetivo reivindicar la figura de Fernando de Valdés y Salas, un influyente político y eclesiástico nacido en Salas a finales del siglo XV y que llegó a ejercer el cargo de inquisidor general y presidente de Consejo Real de Castilla, que en la actualidad equivaldría al cargo del Presidente del Gobierno de la época. Además, fue el fundador de la Universidad de Oviedo.

"Fernando de Valdés y Salas siempre ha sido un personaje que se ha quedado alejado de la luz. Se le ha dado poco protagonismo, pese haber sido un personaje muy importante de su época", declaró el concejal de Turismo de Salas, Alejandro Bermúdez, respecto a la presentación del proyecto, elaborado por el geógrafo y director de la Fundación Juan Muñiz Zapico, Toño Huerta. Además, este proyecto nace bajo el abrigo del Plan de Sostenibilidad Turística de concejo.

Cortejo fúnebre de envergadura

"Aunque su cargo de inquisidor general le otorga un aspecto de personaje negro, nos explica un poco del protagonismo que tenía en aquella época, hasta el punto de la importancia que se dio a su entierro", detalló Bermúdez. Este hecho, además, estuvo marcado por un gran simbolismo, puesto que el propio Fernando de Valdés y Salas solicitó en su testamento ser enterrado en Sevilla si fallecía de Despeñaperros hacia el sur, mientras que si fallecía hacia el norte, reclamó descansar en Salas, municipio en el que reposan sus restos actualmente, concretamente en la Colegiata de Santa María la Mayor, en el centro del casco urbano de la villa. "Su traslado consistió en un cortejo fúnebre de una gran envergadura, con un gasto económico muy grande, a la altura de un gran personaje de la época", continuó el edil salense.

Por ello, para conocer de forma más detallada la historia y legado de uno de los salenses que atesoró más poder hace casi medio milenio, el Ayuntamiento de Salas presentará el viernes el proyecto, en el que se incluye la colocación de un panel informativo en Salas sobre este personaje. Además, también se renovará la página web municipal de Turismo, que contará con un apartado específico sobre Fernando de Valdés y Salas detallando su vida, cargos, viajes, etc.