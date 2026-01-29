El Carnaval de Salas ya tiene fecha y se dobla la cantidad prevista en premios para los participantes

La Comisión de Fiestas de Salas acaba de desvelar los diferentes premios a los que podrán optar todas aquellas personas que se decidan a participar en el desfile de carnaval, que se celebrará el próximo 7 de marzo. En total, la celebración repartirá casi 2.000 euros en metálico para los primeros clasificados de cada una de las tres categorías.

Precisamente, esta cantidad es la gran novedad del concurso de disfraces, duplicando el montante total de los premios del pasado año. "Este año apostamos fuerte por lo que de verdad importa", declaró la Comisión de Fiestas. Además, las categorías "Grupos" y "Tríos/Parejas" incorporan un premio para el tercer clasificado. "Son las modalidades donde más participación hay y creemos que merecen ese reconocimiento extra", aseguraron.

Carrozas

Así, el grueso de los premios se repartirá en la categoría "Carrozas", en la que el primer puesto tiene una recompensa de 700 euros, mientras que el segundo clasificado recibirá la mitad, 350 euros. Desde la Comisión de Fiestas de Salas se indicó que, en caso de que se inscriban cuatro o más carrozas, se incorporará un tercer premio de 175 euros.

La segunda categoría corresponde a "Grupos", que requerirá de al menos cuatro integrantes para optar a los premios, que se repartirán de la siguiente manera: 120 euros para el ganador, 200 euros para el segundo clasificado y 120 euros para el tercero.

En cuanto a la categoría "Tríos/Parejas", el ganador será recompensado con 120 euros, el segundo clasificado recibirá 80 euros y el tercero obtendrá 50 euros de premio. En la categoría "Individual", se premiará con 80 euros a aquella persona que sea elegida como el mejor disfraz individual.

Inscripción

Para poder participar, las personas interesadas tendrán dos opciones para inscribirse: por un lado, a través de las redes sociales hasta el día 6 de marzo. Por otro, con un día más de plazo y de forma presencial, hasta una hora antes del desfile, que se llevará a cabo el día 7 de marzo.

En cuanto a los precios de las inscripciones, otra de las novedades de este año, para la categoría "Carrozas" habrá que pagar un canon de 20 euros; el precio para inscribirse en la categoría de "Grupos" será de 10 euros; en "Tríos/Parejas" el precio será de 4 euros; y finalmente para la categoría "Individual" será de 2 euros.

Desde la Comisión de Fiestas se explicó que, además de la colaboración de los bares y comercios del pueblo, así como del esfuerzo de los propios integrantes de la Comisión, se incorpora esta inscripción "simbólica" la cual será "íntegramente destinada a sufragar una parte mínima de los premios".

Noticias relacionadas

Además, se detalló que la inscripción lleva integrada una participación en un sorteo que se realizará entre todos los participantes de concurso.