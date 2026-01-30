La Copa Micra desvela el calendario de la temporada de su quinto aniversario: "Queremos consolidarnos como una referencia en las pruebas de tierra"

La Copa Micra de Tierra celebró esta semana la entrega de premios de la pasada temporada en un acto en el que también se desveló el calendario de las pruebas que se celebrarán en este 2026, la cual incorpora el Rally del Bierzo como novedad estrella del año. Así, la competición organizada por la Asociación Cornellana Motor premió a Fernando López y Luis Prego como grandes ganadores de la Copa. Segundos resultaron Pablo López y Javier Paniagua, mientras que en tercer lugar finalizaron Fran Menes y Sergio Menéndez.

Del mismo modo, la temporada 2025 fue un éxito en cuanto a participación. Tal y como destacó el tesorero de Cornellana Motor, Fran Menes, en total hubo 22 inscritos, 7 más que en la temporada anterior. "Hemos crecido bastante. Por comentarios de la gente cuando hablas con ella, creo que esta temporada vamos a volver a crecer en participantes", aseguró Menes, que detalló que entre los pilotos, además de presencia asturiana, también hubo acento leonés y gallego.

"Cada vez nos tienen más en cuenta"

Precisamente, el crecimiento en competidores está siendo un reflejo del ascenso que está experimentando el campeonato, que este año cumple un lustro desde su inauguración. "Queremos consolidarnos como una referencia en las pruebas de tierra. Los organizadores se preocupan por nosotros y nos piden opiniones sobre los tramos. Sentimos que cada vez nos tienen más en cuenta", detalló Menes.

De cara a la temporada 2026, para la que apenas restan cuatro meses, Menes aseguró que "la idea es seguir creciendo" y que "sigamos haciendo bien las cosas para que la gente siga confiando en nosotros".

En el acto de entrega de premios, además, también se reveló el calendario de la temporada, que dará comienzo el próximo 2 de mayo en Vegadeo. Posteriormente, la competición viajará a Tineo el 14 de junio. Ya en octubre, llega el plato fuerte. El día 3 se celebrará el "rallysprint" de El Cerro; el día 11 la prueba del Bierzo; y el día 24 el "rallysprint" Tierras Bañezanas. El 21 de noviembre tendrá lugar la prueba en Los Dólmenes y ya el 12 de diciembre se pondrá punto y final a la temporada en Villadangos.

Noticias relacionadas

"No queremos cambiar muchas cosas. La gente está contenta y se ve a las actividades que organizamos. Se ha formado una pequeña familia", concluyó.