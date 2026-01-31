Así es el viaje virtual a la "apasionante" biografía del salense Fernando de Valdés Salas

El Ayuntamiento de Salas mostró públicamente este viernes el proyecto, financiado con fondos al Plan de Sostenibilidad Turística, que pretende realzar y dar el protagonismo que merece a la figura del ilustre salense Fernando de Valdés Salas. Este político y eclesiástico nacido a finales del siglo XV y fundador de la Universidad de Oviedo, desempeñó un papel importante en la política nacional del siglo XVI. Es la razón por la que Salas ha preparado un viaje virtual que tendrá un lugar destacado en la nueva web turística.

El Consistorio encargó al geógrafo Toño Huerta la dirección del proyecto "Fernando de Valdés Salas, una ruta cultural" y éste elaboró un proyecto virtual con vídeos y recursos interactivos que estará a disposición de vecinos y visitantes en la nueva página web. Actualmente está en fase de construcción y su lanzamiento se prevé para el mes de marzo.

Figura relevante

"Desde el Ayuntamiento pensamos que la figura de Fernando Valdés Salas es muy importante para nuestro concejo y que a la vez es un personaje bastante poco conocido y quisimos hacer algo para darle ese protagonismo que creemos que merece y dar conocimiento de lo que fue su figura a nivel nacional, ya que fue mano derecha tanto del rey Carlos I como de su hijo, Felipe II", apunta el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, que estuvo acompañado por el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo. El responsable de Turismo avanzó que tienen más ideas sobre la mesa para seguir en esta línea de dar protagonismo a esta figura histórica.

El geógrafo Toño Huerta, autor de otros recursos turísticos salenses como el diseño de la red de sendas cicloturista, considera que Fernando Valdés Salas, que fue Inquisidor General y presidente del Consejo de Castilla, cuenta "con una biografía apasionante". Y añade: "Su vida sirve para explicar la historia de la España del siglo XVI y fue una persona muy poderosa a nivel nacional". Y eso ha hecho con su itinerario virtual, echando mano de dos herramientas: por un lado, una línea temporal en la que señalan los hitos en su vida para que el usuario pueda ir pinchando y, por otro, un plano del siglo XVI en el que se ubican sus andanzas por España.

Fotos y vídeos

La línea temporal cuenta con quince hitos especiales y en cada uno de ellos hay un texto explicativo. El material también enlaza con fotografías y vídeos que pretenden descubrir de manera amena la figura de este influyente personaje que está enterrado en Salas. De hecho, la Fundación Valdés Salas restauró recientemente su mausoleo en la colegiata salense.

Apunta Toño Huerta que con este proyecto Salas "da un paso más" en esa labor de reconocimiento a Fernando Valdés Salas. Además del trabajo virtual que próximamente se podrá descubrir, se ha colocado un panel explicativo en la plaza de La Campa y se ha editado un folleto.