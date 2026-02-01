Iluminar la capilla de la Virgen del Viso, en Salas, principal objetivo de la Cofradía

La Cofradía de Nuestra Señora del Viso de Salas tiene entre sus objetivos iluminar la capilla situada cerca de la cima del monte del Viso, a cinco kilómetros de Salas. Así lo planteó en su asamblea general ordinaria que se celebró el pasado jueves, en la que realizaron una revisión de la memoria de actividades del año pasado, presentaron las cuentas y anunciaron los proyectos e iniciativas de cara al 2026.

Entre esos proyectos está lograr que se ilumine la zona de la capilla del Viso, así como el edificio, con el objetivo de embellecer el lugar y también para que sirva para disuadir a quien se acerca a la zona con malos propósitos.

“Seguimos con la ilusión de conseguir dotar de luz a la capilla, una opción podría ser instalando placas solares, pero también queremos hablar con la empresa hidroeléctrica para que conseguir ayuda para el proyecto”, señala la hermana mayor de la cofradía, Carmen de Aspe, que asegura que, por un lado, se conseguiría embellecer la zona y su vista desde Salas y, por otro, lo que más les preocupa, podría servir para disuadir “los pequeños robos que se están registrando, porque vemos que el cepo cada vez tiene menos dinero, y con luz creemos que serviría para que la gente se lo pensase”, señala.

En la asamblea también se acordó subir la cuota anual de los socios de ocho a diez euros, siendo el número de cofrades alrededor de 1.600. “Hay mucha devoción por la Virgen del Viso y la tradición en torno a ella no decayó, al contrario, vemos como los jóvenes invitan a amigos a disfrutar de la romería y las familias siguen inscribiendo a los recién nacidos en la Cofradía o, aunque se vayan a vivir afuera se mantienen en ella”, detalla de Aspe, que asevera que el pasado año vieron más público en la procesión de bajada de la Virgen a Salas, el día cinco de agosto.

Además de la asamblea, cada último sábado de enero, la Cofradía celebra una misa funeral en recuerdo a los socios fallecidos en el año anterior. En el caso de 2025 fueron 40 fallecidos, cuyos nombres y lugares de residencia se leyeron antes de comenzar la misa. Una celebración que estuvo oficiada por el párroco de Salas, Alejandro Sanzo, y que fue cantada por el Coro Manín de Lastres, dirigido por Faustino Martínez.

“Fue un acto muy emotivo, al que asistieron familiares de los fallecidos y también lo retransmitimos en directo a través de redes sociales para que lo puedan seguir quienes están fuera”, destaca Carmen de Aspe. Un vídeo que ya cuenta con 4.100 visualizaciones.