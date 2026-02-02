Goleada del Cornellana en casa: el marcador se cerró con un 8-1 frente al San Fernando

Ocho goles marcó este domingo el Cornellana en su campo, el Vistalegre, frente a un San Fernando que llegaba como último clasificado y que logró marcar un gol. Michel Prieto, presidente del club, asegura que al Cornellana solo le servía ganar para recuperar “la primera plaza” en la clasificación, por lo que asegura que el equipo salió “muy fuerte desde el primer minuto”.

Eso se notó con un claro dominio del partido desde el primer tiempo en el que los de Cornellana marcaron cuatro goles, obra de César Rodríguez y Mateo Prieto. En la segunda mitad, “el San Fernando incrementó el ritmo, pero nosotros seguimos con la misma intensidad”, resume Michel Prieto. Y llegaron otros cuatro goles, el primero de Omar Cabal, al que siguió el único gol del San Fernando, marcado por Miguel Sánchez. Los tres últimos del Cornellana, fueron muy seguidos y del mismo autor, Rubén Rodríguez.

“Más allá del resultado, fue un partido muy disputado, pero con total deportividad. El San Fernando mostró una gran actitud en todo momento y nunca bajó los brazos pese al marcador”, detalla Prieto.

La vista del Cornellana está esta semana en el próximo partido en el que se disputará un nuevo derbi, en este caso contra el Salas en su campo. “Será un partido clave al que tenemos que ir centrados al máximo sin otro objetivo que no sea traer los tres puntos para Cornellana”, apunta el presidente del Cornellana.

Derrota de Salas en Tapia

Por su parte el Salas se trajo a casa una derrota de Tapia de Casariego. El entrenador salense, Roberto Balsera, reconoce que el campo tapiego, La Xungueira, “siempre es difícil” y que el partido se desarrolló “muy igualado, con pocas ocasiones de gol”. Sin embargo, fue en los minutos finales cuando llegó el único gol del encuentro. El que marcó el jugador del Real Tapia Andrés Fernández, en el minuto ochenta. “Fue una acción que pudimos gestionar mejor, ahora debemos seguir trabajando juntos”, analiza el entrenador.

Empate con sabor a victoria en La Espina

Con un empate que le supo a victoria cerró el fin de semana La Espina contra el Versalles, un partido que disputó en casa, en el campo Nuevo Ranón, y cuyo marcador se cerró con un resultado de 1-1.

“Los visitantes arrancaron con iniciativa y no tardaron en generar su primera incursión”, cuentan desde el club, que vieron como rápidamente el rival conseguía anotar su primer gol, que llegó en el minuto 16 con Temur Vachandze.

“Lograron adelantarse en una embarullada acción a balón parado, pero nos mantuvimos seguros”, resumen.

En el segundo tiempo, los de La Espina asumieron “el control y logramos acorralar a los rojinegros”. Tras mucho insistir, la recompensa llegó en el minuto 85, cuando “un centro perfecto de Orduán encontró al infalible Pola, que batió la meta rival y desató la locura en el Nuevo Ranón”, narra el club. En ese momento, ambos equipos se volcaron en buscar la victoria, pero finalmente el marcador se cerró con el empate.

Para los de La Espina “este punto de mérito refleja la actitud y el trabajo del grupo y refuerza nuestra confianza de cara a los próximos encuentros”.