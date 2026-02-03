Láneo ya tiene fecha para su fiesta de Carnaval con disfraces, música y una "criolloneta"

Cada vez queda menos para Carnaval y Salas va poco a poco poniéndose a tono. De hecho, además de la capital, el resto de parroquias también se organizan y van puliendo sus actividades. Una de ellas es Láneo, parroquia que ya ha fijado día y hora para una de las fiestas más populares de calendario.

Así, el día 21 de febrero será la fecha en la que se celebrará la fiesta de carnaval de Láneo y lo hará con una programación cargada de actividades entre las que habrá mucha música, concursos y, además, una foodtruck bautizada "La Criolloneta" para cargar las fuerzas.

A las 19.00 horas, dará comienzo la inscripción de concurso de disfraces, el cual arrancará a las 20:00 horas con la presentación de los participantes. Una vez se finalice con el concurso, a las 21:00 horas se celebrará el reparto de premios con "La Criolloneta" funcionando a pleno rendimiento para saciar el apetito de concursantes y asistentes.

Una vez finalizado el evento, será el turno de la fiesta. A partir de las 22:00 horas actuará Dúo Impacto y, a las 23.00 horas, DJ Kinai.