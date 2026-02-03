Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Láneo ya tiene fecha para su fiesta de Carnaval con disfraces, música y una "criolloneta"

Además del concurso de disfraces, el carnaval de la parroquia salense, que se celebrará el 21 de febrero, contará con Dúo Impacto y DJ Kinai

Participantes del carnaval de Láneo del año pasado.

Participantes del carnaval de Láneo del año pasado. / LNE

Christian García

Láneo (Salas)

Cada vez queda menos para Carnaval y Salas va poco a poco poniéndose a tono. De hecho, además de la capital, el resto de parroquias también se organizan y van puliendo sus actividades. Una de ellas es Láneo, parroquia que ya ha fijado día y hora para una de las fiestas más populares de calendario.

Así, el día 21 de febrero será la fecha en la que se celebrará la fiesta de carnaval de Láneo y lo hará con una programación cargada de actividades entre las que habrá mucha música, concursos y, además, una foodtruck bautizada "La Criolloneta" para cargar las fuerzas.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Salas

A las 19.00 horas, dará comienzo la inscripción de concurso de disfraces, el cual arrancará a las 20:00 horas con la presentación de los participantes. Una vez se finalice con el concurso, a las 21:00 horas se celebrará el reparto de premios con "La Criolloneta" funcionando a pleno rendimiento para saciar el apetito de concursantes y asistentes.

Una vez finalizado el evento, será el turno de la fiesta. A partir de las 22:00 horas actuará Dúo Impacto y, a las 23.00 horas, DJ Kinai.

