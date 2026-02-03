Michel Prieto, presidente del Club Deportivo Cornellana: "La piña, la unidad y aportar todos es lo más positivo de esta plantilla"

Líderes con 37 puntos empatados con su gran rival tras 12 victorias en 16 partidos. Así se cerró la primera vuelta. La temporada 2025-26 del Club Deportivo Cornellana está siendo una muestra de que el trabajo, el esfuerzo y la ambición son pilares fundamentales para ser competitivos. Pero sobre todo lo que importa es que la plantilla sea una piña con la afición, y eso es lo que ocurre en el club presidido por Michel Prieto, quien se define como "cara visible" de un grupo compuesto por siete personas "que se esfuerzan como nadie" para sacar adelante al club. Finalizada la primera vuelta y tras empatar en Avilés contra el Versalles, Prieto repasa la situación actual del Cornellana, las posibilidades de lograr un ascenso soñado y del auge de un fútbol modesto que atraer a jóvenes y adultos a los campos más humildes.

-Por el momento está siendo una temporada notable para el club. ¿Cómo valora la primera vuelta?

Muy bien, al final hemos terminado líderes, que era más de lo que esperábamos. Sabíamos que teníamos un equipo fuerte, que estaríamos arriba, pero tanto como para acabar primeros... No era lo que teníamos en la cabeza. Ha sido perfecto. Empezamos la primera vuelta perdiendo aquí en casa contra el Versalles. Se nos vino un poco la cosa abajo, pero sólo pensamos en trabajo, trabajo, trabajo y empezamos a ganar. Fuimos partido a partido, ganando poco a poco y perdiendo sólo contra Versalles, Tapia y Bosco. Ha sido una primera vuelta super positiva, con buenos resultados, sin sufrir salvo en las derrotas. La impresión general es muy buena.

-¿Qué le ha llamado más la atención de lo que va de temporada?

-Lo más positivo que veo es la unión que hay en el equipo. Todos son una piña y juegue quien juegue, todos están aportando, tanto los que juegan como titulares como los que están en el banquillo. La piña, la unidad, aportar todos. Eso es lo mejor de esta plantilla.

-¿Cómo afrontan la segunda vuelta?

-El objetivo es seguir sumando, no perderle la cara a los partidos y seguir compitiendo, se van a ganar partidos y se van a perder algunos, pero bueno, siempre competir y siempre luchar, y si somos nosotros mismos, pues intentar estar lo más arriba posible, ir partido a partido, puntuando, puntuando, puntuando.

-La próxima semana juegan la vuelta contra el Salas, a quien ya vencieron en casa. ¿Es este partido decisivo para acabar líderes?

-No, decisivo no es porque queda toda la segunda vuelta por delante. Lo que pasa es que para nosotros va a ser complicado. Vamos a su campo y ellos allí son fuertes. Nosotros demostramos que podemos competir en cualquier campo, entonces vamos a ir a luchar allí el partido e intentar sacarlo adelante. Decisivo no es porque quedan muchos partidos y aunque ganemos seguirán teniendo opciones. Hay que ir a competir el partido.

-¿Esperaban estar tan igualados?

-Sí, esperábamos estar entre los cinco primeros y teníamos claro que el Salas iba a estar arriba también. Ha habido alguna sorpresa, como el Pillarno, pero los demás contábamos con ellos. Versalles, Hispano, Tapia... Sabíamos que estarían arriba para competir contra nosotros.

-La pasada temporada se quedaron a un paso de ascenso. ¿Qué significaría para el club y para el pueblo?

-Sería una alegría grandísima. Al final compites para ganar, para estar arriba y para intentar, siempre que se pueda, ascender. No es posible conseguirlo siempre, pero es para lo que competimos y si lo conseguimos sería una alegría inmensa.

-Últimamente se habla mucho de un resurgir del fútbol modesto. Gente joven y pero también adultos que ven en los clubes de sus barrios o pueblos una oportunidad de disfrutar de la experiencia del fútbol. ¿Lo han notado en Cornellana?

-El fútbol modesto está resurgiendo, sin duda. Recuerdo que en mi época, cuando jugaba hace 25 años, que aquí había mucha gente pero no tanta como ahora. Si vas a otros campos, en la mayor parte de ellos ves mucha gente, sobre todo jóvenes, pero también mayores que son los que solían ir a estos partidos.

-¿Por qué cree que se está produciendo este efecto?

-Tal vez la gente está un poco cansada de tanta estrella. Aquí vienes y lo pasas bien, ves que la gente se compromete, que lucha, que se esfuerza, ves competición y partidos intensos y eso la gente lo disfruta mucho.

-En el partido contra el Versalles, la afición destacaba que, en caso de ascenso, se alegrarían mucho por la plantilla. ¿La cercanía hace más especial formar parte del fútbol modesto?

-Por supuesto. Aquí todos nos conocemos. Toda la afición conoce a los jugadores y los jugadores conocen a la gente. Al final compites por ti, pero también compites por ellos. Es importantísimo tener a la gente enchufada fuera del campo, que venga a verte y que te animen. Tener a la gente comprometida con el equipo es clave y eso aquí está pasando con creces.