Eloína Yáñez, salense de 90 años, se lleva los 2.000 euros del comercio local: "Este ha sido el mejor regalo de Navidad"
La ganadora recibió la noticia por su familia, que lo descubrió a través de las redes sociales: "Mi nieto ya me está diciendo que le tengo que comprar algo"
"Me llevé una sorpresa enorme. Nunca me toca nada y de repente, mira, 2.000 euros". Estas son las palabras de Eloína Yáñez, salense de 90 años y ganadora de los 2.000 euros que sortearon los establecimientos del concejo durante la campaña de Navidad. La iniciativa, bajo el lema "Comprar en el concejo de Salas tiene premio", tenía como objetivo impulsar el consumo en los comercios locales premiando la fidelidad de los clientes.
"Yo no sé nada de Facebook, pero mi familia lo vio y avisaron a las peluqueras para decirnos que era nuestro número", señaló la vencedora del sorteo cuya papeleta, que contaba con el número 6.703, se entregó en Menta Salón de Peluquería y Estética. "Este ha sido el mejor regalo de Navidad", confesó emocionada Lina, como la conocen en su entorno cercano.
Peluquería y calzado
Sobre qué hacer con el premio, Lina explicó que su nieto "ya me está diciendo que le tengo que comprar algo", pero que "ya tiene de todo". "No soy de comprar", confesó Lina, aunque su hija Pilar señaló que lo aprovecharán "para ir a la peluquería, comprar algo de calzado y algún detalle para el nieto".
Además, el premio del sorteo dejó una anécdota curiosa, puesto que las propietarias del centro de belleza, las hermanas Vanesa y Nely González, conocen desde pequeñas a Lina: "Fue una gran sorpresa saber que ella fue la ganadora. Viene mucho a la peluquería. Es una clienta habitual y nos hizo mucha ilusión porque la conocemos desde pequeñas".
