Estos son los plazos y condiciones para participar en la campaña de compostaje doméstico de Cogersa a la que se ha sumado Salas

Cogersa ha lanzado una nueva edición de la campaña “Compostaje casero”, la cual va destinada a todas aquellas personas que cuentan con una huerta o jardín y que quieran formarse en la transformación de residuos orgánicos en compost. En total, son 68 concejos los que se han sumado a la iniciativa, entre los que se encuentra Salas, cuyo Ayuntamiento ha animado a la población a participar. En concreto, la campaña tiene como objetivo fomentar la reducción de residuos orgánicos en origen y, a su vez, promover hábitos más sostenibles.

Para participar en la campaña, los interesados tienen hasta el día 28 de este mes de marzo para inscribirse. La iniciativa está destinada a toda la ciudadanía mayor de edad que cuente con huerta o jardín con suelo natural. Además, está destinado exclusivamente a viviendas unifamiliares con finca propia, por lo que se excluyen los huertos urbanos o sociales. Por otro lado, tampoco podrán participar aquellas personas que hayan formado parte en ediciones anteriores de la campaña, así como aquellas que dispongan de una computadora facilitada por Cogersa o el Consistorio.

Así, para inscribirse, será necesario cumplimentar un formulario de forma correcta, ya que en caso de cometer algún error o no rellenar algún dato requerido, puede rechazarse la solicitud.

Formación obligatoria

Una vez presentado el formulario y aceptado, la campaña ofrece una formación obligatoria que consistirá en una charla presencial en Grado. En ese sentido, será imprescindible la asistencia para poder acceder a la compostadora. Aun así, y ante una ausencia justificada, se plantea la posibilidad de que otra persona acuda como representante o, en su defecto, el titular de la inscripción acuda a una segunda sesión a modo de repesca que se prevé para el 9 de mayo en las instalaciones de Cogersa en Serín.

Tras la formación, los participantes que la finalicen podrán recoger el material para poder llevar a cabo el compostaje casero, el cual se entregará en el Ayuntamiento correspondiente presentando el resguardo acreditativo y documento de identidad. En caso de sobrepasar la fecha de recogida, se procederá a la expulsión del programa. Además, quienes recojan la compostadora, participarán en las tareas de seguimiento del uso del aparato con fines divulgativos y educativos.