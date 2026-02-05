Avance en el proyecto del nuevo centro de salud de Salas: el Principado, a un paso de ser titular de los terrenos

El nuevo centro de salud de Salas está cada vez más cerca. O, al menos, poco a poco se van dando pasos para que el equipamiento sanitario ocupe los terrenos municipales de La Veiga, cuya cesión al Principado se aprobó en noviembre de 2023 con el objetivo de que la administración regional pueda construir las nuevas instalaciones. Se espera que en un mes los terrenos ya sean oficialmente de titularidad regional lo que permitirá que se inicie la redacción del proyecto.

El traspaso de la parcela, que acaba de ser publicado en el BOPA, fue aprobado en el Pleno salense de hace dos años, tras la reunión celebrada entre el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Estaba previsto que un año después, en 2024, Salud iniciara los estudios preliminares para determinar los servicios necesarios, así como la elaboración del proyecto. Sin embargo, los trámites de este proyecto "importante" para el concejo se han demorado.

"Primera fase"

Así las cosas, en aproximadante un mes, una vez los terrenos sean oficialmente de titularidad autonómica, el Principado iniciará la elaboración del proyecto, tal y como explicó el alcalde salense. Sergio Hidalgo mostró su satisfacción porque, poco a poco, se vayan cumpliendo los requisitos para que la nueva instalación sea una realidad.

"Estamos aún en una primera fase. Una vez regrese al pleno, los terrenos quedarán cedidos a la Consejería y comenzará la organización del proyecto", comentó Hidalgo. Cuando la cesión concluya, Hidalgo espera reunirse con el viceconsejero de Salud "para ver cómo se van a tomar los siguientes pasos".

Falta de espacio

Actualmente, el centro de salud de Salas se ubica en la avenida Chamberí y, tal y como se declaró en reiteradas ocasiones, la instalación no reúne ya las condiciones necesarias tanto por falta de espacio como por ubicación, al encontrarse en un bajo. "Salas necesita un nuevo centro de salud que cuente con las dependencias necesarias para ofrecer los distintos servicios que requiere la población", comentó Hidalgo.

El nuevo centro de salud se ubicará en una parcela de unos 3.500 metros cuadrados que se encuentra en la urbanización de la Veiga, entre el albergue de peregrinos y el centro de La Veiga, donde se ubica la Escuela Municipal de Música.

La publicación de la cesión de los terrenos municipales al Principado es una segunda buena noticia para la población salense, que recientemente recuperó el servicio de matrona, el cual llevaba más de una década suspendido.