Salas se despide de Pilar Díaz, "Mujer del año" de 2017 y "ejemplo de lucha, esfuerzo y valentía"

La iglesia de Santiago de Villazón acogerá el funeral este viernes 6 a las 12.30 horas

Pilar Díaz, segunda por la izquierda, con la placa de &quot;Mujer del año 2017&quot;.

Pilar Díaz, segunda por la izquierda, con la placa de "Mujer del año 2017". / REPRODUCCIÓN A. M. S.

Christian García

Salas

Jornada triste en Salas tras la noticia del fallecimiento de Pilar Díaz, vecina de 54 años del concejo que fue galardonada con el premio "Mujer de año de 2017" por su labor de cuidados a las personas con discapacidad. Este viernes 6, a las 12.30 horas, se ha celebrado el funeral en la iglesia de Santiago de Villazón, en Salas.

"Hoy realizamos una publicación que jamás hubiésemos querido hacer. Con el corazón roto nos despedimos de ti, Pili", señaló el Ayuntamiento de Salas a través de un comunicado en sus redes sociales. En él, el Consistorio destacó la "lucha, dedicación, valentía, esfuerzo y ejemplo" que caracterizaban a Díaz, valores que son "el legado que nos acompañará siempre".

Precisamente, esta forma de ser fue la que le hizo tan querida entre sus vecinos. Pilar, madre de dos hijos con parálisis cerebral, se convirtió en un ejemplo de esfuerzo y de trabajo, motivo por el cual sus vecinos quisieron presentar su candidatura al premio "Mujer de año".

En la toma de decisión, "el jurado lo tuvo muy claro", tal y como señalaron allegados de Díaz, quien acabó recibiendo el galardón. En los últimos años, la salense afrontó una larga enfermedad, contra la que luchó hasta el último día.

La noticia de la triste pérdida pronto se difundió entre los vecinos de Salas, que a través de las redes sociales, quisieron despedirse de su vecina "ejemplar" y mostrar su apoyo y cariño a los familiares.

