El escritor e historiador Javier F. Granda reedita la novela "Paño de lágrimas", un "tesoro" que describe el Salas del siglo XIX

"Esta novela de mi tío José García Velarde, curioso protagonista, era un ya pasado personaje muy popular a finales del siglo XIX en mi pueblo, Salas, cuando la parroquia estaba en San Martín". Esta es la dedicatoria que figura en la novela "Paño de lágrimas" de José García Velarde y que se presentará este viernes a las 19.00 horas en el Centro Cultural "Juan Velarde Fuertes" de Salas. Esta obra, finalizada en 1907 y publicada en 1909, fue hallada en la biblioteca pública de Salas por el historiador salense Javier F. Granda, a quien la curiosa dedicatoria llamó su atención para llevar a cabo una reedición de la novela de la mano de la editorial Páramo.

"Leí la novela con interés, más si cabe porque es una novela corta", comentó Granda, que explicó que la dedicatoria presenta en el libro le hizo sospechar de que "podría haber un trasfondo real en la historia". "Al haber al menos un personaje de Salas ya pasado del siglo XIX, deja entrever que algún viso de realidad tiene", comentó el historiador.

Así, Granda encontró una razón para realizar una lectura "en clave histórica" de manera que pudiese conocer la vida cotidiana de Salas en aquella época a través de la novela. "Fue una lectura que me pareció muy curiosa y una manera de rescatar la novela y ponerla en manos del lector actual, puesto que no se encuentra en ningún sitio. Es un tesoro de la biblioteca de Salas", apuntó Granda.

Y es que la obra, tal y como explicó el historiador, describe el Salas de finales del siglo XIX y principios del XX, tiene similitudes con "La Regenta" de Leopoldo Alas Clarín, puesto que Salas es denominada como "Río Manso", de la misma manera que Vetusta es Oviedo para Clarín. A eso suma la representación de una época "en una fase de entre siglos" que, como "La aldea perdida" de Armando Palacio Valdés "tiene referencias a la época, trata el auge de los regionalismos, la pérdida de las colonias y la necesidad de mirarnos como pueblo".

Noticias relacionadas

Sobre la novela en sí, Granda comentó que la obra "trata muy bien a los personajes", además de que lleva a cabo una descripción del pueblo "que me parece muy interesante" como las costumbres que se tenían en la época. "Da unas claves de cómo se desarrollaba el tipo de vida que había en ese momento en Salas", añadió Granda, que explicó que eso es precisamente lo que hace de la obra una fuente histórica.