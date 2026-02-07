Más de 200 personas se reúnen en Salas para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer

Más de doscientas personas se reunieron este viernes en Salas para aportar su granito de arena en la lucha contra el cáncer. En total fueron 210 los asistentes a la gala "Salas contra el cáncer", organizada por Octavio López y la asociación Mujeres de Rosa Salenses, en colaboración con el Ayuntamiento de Salas. Cada entrada tenía un precio de cinco euros y toda la recaudación se destinará de forma íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el objetivo de apoyar a pacientes y familiares además de impulsar la investigación de esta enfermedad.

Sin embargo, los cinco euros de la entrada no fue la única recaudación de la gala benéfica, y es que tal y como detallaron los organizadores "tenemos que hacer recuento porque fueron muchas las personas que quisieron aportar un poco más". Como mínimo, la gala habrá reunido 1.050 euros para destinarlos a AECC.

En el ECJ

Respecto a la participación, la organización preveía reunir entre 150 y 200 personas en el Espacio de Creación Joven (ECJ), cifra que finalmente se superó. "Hemos cumplido las expectativas. Los asistentes coparon la capacidad del espacio y nos sentimos muy satisfechos por el resultado", declaró López, que confirmó que en el futuro se celebrarán nuevas actividades benéficas.

"La Asociación Española Contra el Cáncer es una entidad que necesita el dinero y organizaremos otras citas con la misma finalidad", comentó López, que alabó la implicación de la sociedad en estas citas: "Esto demuestra que España es un país muy solidario".

Sin embargo, López también reclamó mayor implicación por parte de las administraciones públicas y de otras entidades: "Es inadmisible que gran parte de la recaudación de estas asociaciones sea a base de estos eventos. Es necesario mayor apoyo", concluyó.

La gala, que dio comienzo a las 19:00 horas, arrancó con la entrega de un lazo rosa y una participación a todos los asistentes para el sorteo de diferentes regalos. Además, también asistieron artistas locales para poner la nota musical a la jornada solidaria.