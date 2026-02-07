La quesería La Arquera y El Guaje de Salas busca relevo tras 19 años de producción y crecimiento "lento pero constante"

El queso Afuega'l Pitu es una de las señas de identidad de Salas, concejo que forma parte de los trece que están integrados en la Denominación de Origen Protegida. Salas es, además, el hogar de tres queserías -el concejo con más productores- que se mantienen activas en la elaboración de la que es considerada una de las variedades de quesos más antiguas de Asturias. Entre esas queserías se encuentra, desde hace 19 años, La Arquera y El Guaje, una popular quesería ubicada en un pueblo que no llega al medio centenar de habitantes y que, pese a un crecimiento constante, sigue adelante en la búsqueda de nuevos propietarios. La causa: la falta de relevo.

"Estamos decididos a vender el negocio porque no hay relevo", declaró Alfonso López, propietario de una quesería que "está a pleno rendimiento". Sin embargo, esa escasez de "cantera" quesera dificulta que el negocio siga siendo familiar. López, padre de dos hijos, señaló que estos "tienen sus planes", por lo que "si hay oportunidad de vender, venderemos".

EN IMÁGENES: La quesería La Arquera y El Guaje, de Salas, "a pleno rendimiento" en la producción de Afuega'l Pito / Christian García

Esto, señaló López, es un problema "que se repite en las zonas rurales". Por esta razón, el proceso de venta arrancó hace ya dos años. Desde entonces, tal y como confirmó el propietario de la quesería, a la puerta llamaron muchas personas interesadas aunque sin comprometerse. "Muchas preguntas, muchas visitas, mucho interés... Pero interesados de verdad, unos pocos", comentó López, que lamentó que "finalmente las ofertas se quedaron por el camino". "Hay un problema económico evidente. La gente está interesada pero está claro que la financiación no es tan accesible como en su día", reflexionó.

En ese sentido, López, de familia ganadera -ámbito en el que se desarrolló La Arquera y El Guaje, marca que adquirieron poco después de iniciar la producción de queso- antes de convertirse en, además de productores de leche, en elaboradores de queso, señaló que el negocio "funcionaría muy bien con un modelo familiar y con un par de empleados", y añadió: "Este negocio es una cosa de familia, sobre todo lo que conlleva el ganado".

Sin embargo, y pese a los planes de venta, la fábrica sigue funcionando. Y, de hecho, lo hace con una evolución constante. "Cada día vamos creciendo", confirmó López, para el que la marca "está muy bien posicionada". "Nos veo bastante bien, sobre todo por la labor comercial que realizamos", detalló. Y es que La Arquera y El Guaje no se centra en promoción "por falta de tiempo". "El proyecto se hizo a muy largo plazo y se sucedieron varias circunstancias personales tanto para mí como para mi socio. Nunca hemos estado al 100 por ciento, pero sigue adelante con mucho esfuerzo. El crecimiento es lento pero constante", confirmó López.

Y ese trabajo se evidencia en la fábrica, donde los empleados, tres, trabajan desde primera hora de la mañana para que la producción del queso no cese. Zona de recepción de leche, sala de elaboración, secaderos, envasado, conservación... Las instalaciones están completamente equipadas para elaborar, cada día, unas 500 unidades de Afuega'l Pitu -250 de la variedad blanca y 250 de la roja- al día, un centenar de kilos de El Guaje -un queso semicurado y más duro que el Afuega'l Pitu- y cerca de 200 de cuajada. "En invierno podemos llegar a utilizar entre 20.000 y 25.000 litros de leche", señaló Merce Pérez, encargada de la fábrica, que matizó que esta cantidad puede incrementarse considerablemente en época estival: "En verano se dispara. La demanda crece muchísimo e incluso muchos turistas se acercan para comprar directamente". Solo en los meses de invierno, la fábrica de La Arquera supera de largo los cien kilos de quesos de producción.

Y esto, señaló Pérez, es una muestra de que el queso Afuega'l Pitu "es un éxito". Además de distribuirse en toda Asturias, La Arquera llega hasta León, Valladolid y Madrid, desde donde se distribuye a otras provincias, pero también se comercializa a través de internet. "Nosotros, al fin y al cabo, somos ganaderos. Empezamos con Afuega'l Pitu y luego compramos El Guaje. Los inicios fueron muy duros porque no teníamos conocimiento de elaboración, pero el resultado es una empresa que crece", concluyó el propietario.