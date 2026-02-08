Tensión en El Zaguán: más de mil aficionados presenciaron un derbi intenso con victoria para el Cornellana en los últimos minutos

Día de gran expectación en el campo de fútbol El Zaguán con el derbi entre el Salas y el Cornellana, dos clubes que se disputan la cabeza de la categoría y que arrancaron el encuentro a tan solo 3 puntos de diferencia. En la ida, los visitantes se impusieron en su estadio 2-1 en un partido que se decidió al descanso ante medio millar de espectadores. Este domingo, la asistencia no fue menos y se reunieron los más de mil aficionados -entre la grada y los que bordeaban el campo- dispuestas a dejarse la voz por sus respectivos equipos. El partido acabó decidiéndose en el último suspiro con un tanto que desató la locura entre la afición, jugadores y cuerpo técnico de Cornellana. El resultado final: 0-1 con gol en el minuto 90 firmado por Rubén Martínez.

Antes del partido, el acceso al campo estaba casi colapsado por la gran afluencia de espectadores de ambas aficiones, ambas convencidas de la posibilidad de victoria de cada uno de sus clubes. “La cosa está muy apretada. Hay una diferencia de tres puntos pero en casa tenemos muchas opciones de ganar”, declaró Alberto Díaz, vecino y aficionado del Salas, que señaló que este derbi es especial porque “casi todo el mundo se conoce, hay algo de pique pero te tomas una cerveza con cualquiera”.

EN IMÁGENES: Así fue el derbi entre Salas y Cornellana, con victoria visitante en el último suspiro / Christian García

Por su parte, Fernando Fernández, seguidor del Cornellana, quiso dejar clara la ambición de su equipo, primero en la tabla: “Venimos aquí a dar un puñetazo en la mesa y salir aún más líderes”. Además, sobre la rivalidad del encuentro, Fernández explicó que “lo importante es que haya buen ambiente, que la gente disfrute de un buen partido y que gane el mejor”.

La primera parte arrancó como se esperaba, con gran intensidad por parte de ambos equipos. Impulsados por sus aficiones, los jugadores lo daban todo sobre el césped y cada ocasión, despeje, falta o jugada a balón parado eran recibidas con entusiasmo por la grada. La primera ocasión fue en el minuto 9 para el Salas, con un remate de cabeza a bocajarro que la defensa del Cornellana despejó prácticamente sobre la línea de gol. Poco después, los visitantes disfrutaron de una doble ocasión desde el córner que no acabó en ocasiones claras. El resto del primer tiempo transcurrió con un intercambio de golpes entre ambos equipos, que aprovechaban cada ocasión para buscar la portería en pocos toques.

Empate a cero al descanso

Finalmente, con empate a cero en el marcador al descanso, ambos equipos fueron a vestuarios a recibir nuevas instrucciones mientras los numerosos aficionados acudían a la cantina. “Ahora toca coger fuerzas para seguir animando”, comentaban algunos hinchas, mientras otros debatían sobre los primeros 45 minutos: “ha estado igualado, pero hemos podido irnos con ventaja”, señaló un aficionado del Salas, mientras su contrapartida en el Cornellana apuntaba que “empezaron mejor, pero nosotros acabamos teniendo más ocasiones”.

Segunda parte "un poco trabada"

Ya en la segunda parte, el partido siguió la misma tónica. A los pocos minutos de la reanudación, el Salas tuvo la primera ocasión de los segundos 45 minutos con un córner que propició dos remates que no encontraron portería. “Está un poco trabada esta segunda parte”, murmuraban algunos aficionados pasados los 15 minutos del segundo tiempo. Poco después, los jugadores respondían: el Salas logró un remate desde fuera del área que salió lejos de la portería y el Cornellana obligaba al guardameta rival a esforzarse. Con ello, ambas aficiones volvieron a venirse arriba y los jugadores metieron más intensidad a su juego. Cada acción, pase en profundidad, despeje o choque entre futbolistas encendía los ánimos de los espectadores, ansiosos del primer gol del partido para sus equipos.

Casi al final del partido, se desató el júbilo entre la afición del Cornellana con el primer gol de su equipo, que se adelantaba en el marcador con un gol que levantó del asiento a sus seguidores y sacó del banquillo a jugadores y cuerpo técnicos, que se fundieron en un abrazo. Segundos después, el Salas respondió con una jugada que acabó en las manos del guardameta rival.

“Hemos ganado el derbi del año y en el último minuto. No se puede pedir más”, confesó entusiasmada Inés García, que festejó en la grada visitante el gol de su equipo con el que amplían la ventaja sobre su gran rival: “Ahora les sacamos seis puntos”. A partir de ahora, García, que iba acompañada por Nuria Villanueva, explicó que “ahora mismo lo tenemos muy bien. El ascenso directo es difícil, pero confiamos en estar en la lucha”.