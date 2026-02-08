El partido de la jornada se juega en El Zaguán: Tres puntos separan al Salas y al Cornellana, que se ven las caras en lo alto de la tabla

Tres puntos. Esa es la diferencia en la clasificación entre el Cornellana, líder, y el Salas, tercero en la tabla. Son exactamente los puntos que ambos clubes se juegan este domingo, a partir de las 16:00 horas, en El Zaguán, donde se disputará el segundo encuentro entre dos de los mejores conjuntos de la categoría con un objetivo compartido: el ascenso a la segunda división asturiana.

"Va a ser un partido similar al de la primera vuelta. Será intenso y duro, pero limpio", comentó el entrenador del Salas, Roberto Balsera, que destacó que el fútbol asturiano mirará a Salas para disfrutar de un encuentro "entre dos de los mejores clubes de la categoría".

"Confiamos en lograr un buen resultado en casa. El Zaguán se va a llenar y vamos a disfrutar de un partido muy bueno", afirmó. Por su parte, Álvarez coincidió en que el encuentro captará una gran atención y que "el campo se llenará", por lo que confió en que la afición "siga como estos tres años y nos anime desde el minuto uno". Ánimos que considera "muy importantes" para lograr un resultado positivo contra "un gran equipo" y para seguir peleando en lo más alto de la tabla.

El entrenador del Salas, Roberto Balsera. / T. Cascudo

Como antecedente, el encuentro del pasado mes de octubre puede dar pistas de lo que podrá ver el espectador este domingo. "El partido de ida fue muy igualado. Ambos equipos tuvimos ocasiones parecidas, pero ellos (el Cornellana) estuvieron acertados en el descuento", declaró Roberto Balsera respecto al encuentro de la primera vuelta que finalizó 2-1 para el Cornellana. Precisamente, Balsera señaló que la igualdad será la seña de identidad del partido de este fin de semana: "Será un partido muy competido entre dos equipos que queremos estar en la lucha por el ascenso directo".

500 espectadores en la primera cita

Reflexión similar mostró Alberto Álvarez, míster de los de Cornellana, que ejercieron como locales en aquel partido que atrajo a medio millar de espectadores. "La victoria fue merecida, pero fue un partido que pudo decantarse para cualquiera de los dos lados", detalló Álvarez, que señaló que el encuentro se decidió por detalles: "Un balón parado, una falta, un rechace... y logramos el 2-1".

Alberto Álvarez, entrenador de Cornellana. / A. A.

Esa igualdad en el encuentro de la primera vuelta, que ambos entrenadores señalan que se trasladará al encuentro del domingo, se extiende a la liga, en la que cada jornada es "una montaña rusa". "Lo que marcará quién gane la liga será la regularidad", afirmó Balsera, para el que lo más importante es "no dejarte puntos contra equipos de zona media y baja". En ese sentido, y pese a la expectación del derbi, el entrenador salense recalcó que "los duelos directos no tienen una trascendencia absoluta". "Somos muchos equipos en pocos puntos y todos nos vamos a robar puntos. Hay que ser regulares", ratificó.

También con la opinión de que la regularidad marcará los éxitos a final de temporada, Álvarez señaló que de cara al encuentro de este domingo, lo más importante es el apartado mental. "El Zaguán será de los campos que más espectadores acoja este fin de semana. Las familias y los amigos estarán ahí para animar y lo importante es salir sin ningún tipo de presión. Son 90 minutos. La siguiente semana tenemos otro partido y el objetivo es ser constantes para llegar a final de temporada con opciones de lograr el ascenso directo", comentó Álvarez.