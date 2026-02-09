La Espina, decimotercero de la tabla, paga cara su falta de eficacia de cara a puerta y empata ante el colista

Oportunidad perdida de La Espina, que este domingo se enfrentaba al San Fernando, colista y equipo más goleado de la categoría, contra el que no pudo pasar del empate. El encuentro se celebró en La Luz y, tal y como estaba previsto, La Espina dominó la primera parte, controlando el balón, pero sin lograr generar demasiado peligro. Kevin, Pelayo y Leo lo intentaron en varias ocasiones pero sin demasiada suerte. Mientras tanto, bajo palos, Sergio lograba evitar los intentos de los avilesinos.

Tras el descanso, el partido siguió la misma tónica y Orduán, en el minuto 64, abrió la lata con un remate preciso tras un pase en profundidad. El 0-1 dio alas a La Espina, que dispuso de ocasiones a través de Miguel, Noé y Jairo, pero justo antes del pitido final el San Fernando logró la igualada.

"El objetivo era claro y las buenas actuaciones de los últimos encuentros hacían presagiar un buen resultado", señalaron desde el club, desde el que se apuntó que el resultado "sabe a poco". "Este golpe de realidad debe servirnos para reflexionar y afrontar la próxima jornada con la ambición que nunca debemos perder", añadieron desde La Espina, que con el de este domingo suma 13 puntos y se mantiene en décimo tercera posición, a 2 del Llaranes B y con 3 de ventaja sobre el Marino de Cudillero.

El igualado derbi en El Zaguán se va a Cornellana

Nueva victoria del Cornellana en el derbi contra el Salas y, de nuevo, en los últimos instantes del encuentro. Como en la primera vuelta, en la que los de azul se impusieron a sus rivales en Vistalegre por un ajustado 2 a 1 que se decidió en el descuento, El Zaguán acogió un encuentro que destacó por la intensidad de los jugadores y la presión de dos aficiones que no dejaron de animar a sus equipos.

EN IMÁGENES: Así fue el derbi entre Salas y Cornellana, con victoria visitante en el último suspiro / Christian García

Ante más de mil personas, Rubén Martínez puso el primer y único tanto del encuentro en un buen contragolpe que pilló por sorpresa a la zaga salense. Durante los 90 minutos anteriores, el partido fue un ejemplo de arreones para los locales, que antes del tanto visitante tuvieron varias ocasiones desde la banda derecha, aunque ninguna les permitió adelantarse en el marcador. Por su parte, el Cornellana se hizo fuerte a balón parado y, como sus rivales en el derbi, aprovechaban las recuperaciones en campo propio para buscar contragolpes por banda. Con este resultado, el Cornellana se mantiene líder con 43 puntos, 3 más que Los Campos y Pillarno, y el Salas sigue en puestos de playoff de ascenso con 37 puntos.

"Teníamos todos los ingredientes para una gran tarde de fútbol", señaló Michel Prieto, presidente de Cornellana, que destacó que "el partido no defraudó" y que "fue muy disputado, con mucha intensidad y orden defensivo por parte de los dos equipos". Esta igualdad, señaló el presidente de la escuadra azul, provocó que se llegase al descanso con cero a cero en el marcador. Sin embargo, y pese a que "la segunda parte siguió con la misma tónica de intensidad y orden", Prieto destacó que "cuando parecía que el partido estaba abocado al empate surgió la figura de Rubén en una grandísima acción personal". El presidente del Cornellana, tras la victoria de los suyos, agradeció la "grandísima afluencia" y el "gran ambiente vivido en completa armonía" por ambas aficiones.

Noticias relacionadas

"Partidazo del equipo que no se ve reflejado en el resultado. Durante los 90 minutos estuvimos intensos, seguros en defensa y circulando el balón para generar llegadas", señaló el entrenador de Salas, Roberto Balsera, que se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadores, quienes a pesar de resultado, sí que lograron generar peligro en la portería rival: "Tuvimos muchas ocasiones pero en una acción aislada al final encajamos el gol". En ese sentido, Balsera declaró que el de este domingo fue "uno de los mejores partidos de la temporada" y que "a veces el resultado no refleja lo que se ve en el campo".