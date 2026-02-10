Caravana de tractores de Salas a Madrid para luchar contra Mercosur: "Mejor morir de pie que vivir de rodillas"

"Otro día más preparados para volver a salir a la carretera. Esto es inacabable, pero hay que seguir. Mejor morir de pie que vivir de rodillas", estas son las palabras de José Manuel Pérez, ganadero y miembro de la directiva de Usaga (Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias), que este martes, junto a otros siete ganaderos de Salas y Tineo, partieron con sus tractores desde La Espina hacia Madrid para protestar por el "maltrato" que afirman padecer a causa del acuerdo con Mercosur, a lo que se suma "un recorte bestial" en la PAC (Política Agraria Común), que, calculan, será de un 30 por ciento.

"Nos prometen muchas medidas, pero sabemos que no las van a cumplir", denunció Pérez. Según denunció el ganadero tinetense, el campo asturiano y español lleva años pidiendo un etiquetado "claro" que indique la procedencia de los productos comercializados en territorio nacional. "Cualquier persona puede ir al supermercado y ver productos que no se sabe de dónde vienen", criticó.

En ese sentido, Pérez también recriminó que el sector primario lleva años "produciendo a pérdidas" y que "nadie nos hace caso". "Estamos viendo que los precios de la carne y la leche, entre otros, están subiendo de una manera exponencial", recalcó el ganadero, que señaló que las últimas cláusulas propuestas sobre Mercosur "no se van a cumplir".

Algunos de los tractores que participan en la marcha. / Christian García

Precisamente, sobre el impacto de las protestas que en los últimos meses se están llevando a cabo desde el mundo rural, Pérez comentó que "se van a firmar unas medidas de salvaguarda que han sido posibles gracias a lo que estamos haciendo, pero sabemos que no van a valer".

Hasta el Ministerio

En la movilización ganadera también estaba presente Adrián Álvarez, miembro también de Usaga que explicó que los ganaderos asturianos se unirán a otros tractores llegados de toda España en Madrid, donde partirán desde Plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura.

"Esto (el campo) es una empresa muy grande. Mucha gente trabaja directamente con nosotros. No se puede permitir porque vamos a luchar con las condiciones laborales y sanitarias de allí (Latinoamérica). No es solamente por nosotros, es también por el consumidor", criticó Álvarez. Y es que las denuncias de los ganaderos y agricultores tienen en su punto de mira también la producción de carne en unos países que, en muchos casos, advierte que emplean hormonas que "aquí tenemos prohibidas desde hace décadas".

Uno de los tractores, sobre un camión de transporte. / Christian García

Así, todo lo que engloba a Mercosur tiene preocupados a los ganaderos de Asturias y de Salas, como es el caso de Iván Rodríguez, quien regenta una ganadería de leche y que representa la tercera generación de su familia. "Vamos a Madrid a luchar por el futuro del campo", señaló.

"Un problema gordo"

"Esto va a ser un problema muy gordo. Primero porque los precios van a bajar, pero lo peor va a recaer en los consumidores, que van a comer una serie de alimentos que no reúnen los requisitos que nos piden en Europa", advirtió Rodríguez, que anticipó que "llegará el momento en que la gente tendrá que salir con nosotros a defender el alimento de proximidad y de calidad".

Con todo ello, el salense, que actualmente cuenta con 146 reses, se mostró también preocupado por el futuro de su ganadería, puesto que "nos quitan ingresos del día a día y esto va a ser la ruina total". "El pienso está caro, la maquinaria está cara, Hacienda no nos deja respirar... Esto es algo que mamamos desde que nacemos. Si antes había problema de relevo, ahora se incrementará. El que empiece desde cero, en ocho días lo dejará", lamentó.