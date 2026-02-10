Salas triunfa a golpe de clic con más de 10.000 seguidores (el doble que su población) en esta popular red social

Las redes sociales son, en pleno 2026, una extensión de la vida diaria. El apartado analógico se ha quedado relegado en beneficio del digital, por lo que personas, entidades y administraciones dedican una gran parte de su tiempo a darse a conocer y promocionarse en Internet. Ejemplo de ello son los ayuntamientos, cada vez son más conscientes de aprovechar estas herramientas e, incluso, trabajan por adaptarse a las nuevas formas de comunicación. Eso es lo que, precisamente, ha experimentado Salas, cuyo perfil en Facebook acaba de superar los 10.000 seguidores -en concreto, 10.033-, un hito que, lejos de parecer sencillo, es una muestra de la dedicación que requiere en el día a día.

Sin llegar a 5.000 habitantes, el concejo duplica su población en internet y se pone a la altura de los grandes municipios asturianos con un dato digno de reseñar: es el único concejo con menos de 10.000 habitantes y, a la vez, con más de 10.000 seguidores en Facebook.

Según datos el INE (Instituto Nacional de Estadística) en 2025, Salas cerró el año con 4.771 habitantes, lo que colocó al concejo en el puesto 31.º en Asturias. Sin embargo, en cuanto a Facebook, el concejo se dispara hasta el 7.º puesto, tan solo superado por los gigantes asturianos: Oviedo con 53.000 seguidores; Avilés con más de 20.000; Gijón con 13.000 y Mieres con 12.000. Además, también es superado, aunque por poco, por Laviana y Llanera con 11.000 cada una, mientras que iguala en seguidores con Corvera, Llanes y Siero. Sin embargo, todos estos concejos cuentan ampliamente con más población que Salas.

Por detrás quedan concejos como Cangas del Narcea (9.564 seguidores y 11.200 habitantes), Cudillero (8.700 seguidores y 4.867 habitantes), Langreo (9.139 seguidores y 38.600 habitantes), Pravia (7.224 seguidores y 7.800 habitantes) o Villaviciosa (9.224 seguidores y 15.000 habitantes).

2,1 seguidores por residente

Además, teniendo en cuenta la población de Salas, el ratio entre seguidores y habitantes se ubica en 2,1 seguidores por residente, siendo el único concejo asturiano que supera la barrera de los dos seguidores por habitante. Por detrás, superando el 1 a 1, se ubican Cudillero (1,8), Tapia de Casariego (1,34), Vegadeo (1,31) y Tineo (1,02).

Preguntado por esta cuestión, el concejal de Turismo y Nuevas Tecnologías de Salas, Alejandro Bermúdez, aportó otro dato de interés: según los datos de Facebook, solo el 7,6 por ciento de los usuarios que visitan la página de Facebook residen en Salas, siendo Oviedo, con un 21,2 por ciento, el municipio cuyos habitantes más interactúan con el perfil municipal. En segundo lugar, se ubica Gijón, con el 8,5 por ciento y, en tercer lugar, Salas. Por detrás se colocan Tineo (7,2), Avilés y Pravia (4,6), Grado (4,2) y, la sorpresa, Madrid (2,8).

La mayoría, desde España

En cuanto a países, España es la ubicación mayoritaria de los usuarios que visitan el perfil del Ayuntamiento de Salas, copando el 95,9 por ciento. El resto, todos con menos del 1 por ciento, está muy repartido principalmente en América: Argentina (0,7); Estados Unidos y México (0,5); Cuba (0,3); Francia, Portugal y Uruguay (0,2) e Italia y Perú (0,1).

En cuanto a sexo, las mujeres representan el 59,7 por ciento (seis de cada diez usuarios son mujeres), mientras que los hombres son el 40,3. Por bloques de edad, el mayoritario es de 45 a 54 años, seguido de 55 a 64 años y de mayores de 65 años.

Además, el perfil de Facebook de la concejalía de Turismo de Salas también destaca, sumando 4.741 seguidores. Sobre esto, Bermúdez explicó que a su entrada en el equipo de gobierno en 2019, la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Salas ya existía pero que requería de un impulso: "era residual y nos propusimos relanzarla". A ello, además, sumó la creación de Salas Turismo, la cuenta de su concejalía, así como las del Consistorio en TikTok, Twitter (ahora X, aunque con menos uso) e Instagram.

Buenos resultados

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para que tenga mayor visibilidad. Al final, el trabajo redunda en resultados", comentó Bermúdez, que en los últimos días, a raíz de la cercana superación de la barrera de los 10.000 seguidores, se sorprendió por los datos comparados con otros ayuntamientos asturianos: "Lo primero que haces, evidentemente, es revisar los concejos cercanos. Vimos que superábamos ampliamente y decidí mirar el Occidente y Oriente de Asturias, y me llevé una sorpresa al ver que teníamos más seguidores que lugares tan turísticos como Ribadesella", comentó el edil salense, que añadió que "no se trata del número en sí, sino de la visibilidad que da".

Precisamente, este es el apartado que más orgullo le transmite a Bermúdez, que destacó que la cuenta Salas en la red social de Mark Zuckerberg "es muy poco política". "Nuestra intención es anunciar todos los eventos de concejo, dar visibilidad a actividades solidarias o alertar de animales perdidos. Lógicamente, cuando se hacen obras, se publica, pero tratamos de no dar una visión política sino de lo que se ha hecho. En general, son publicaciones sencillas que buscan dar visibilidad a la actividad en el concejo", reflexionó Bermúdez.

Con todo ello, el edil de Turismo concluyó que estas cifras tienen repercusión en el turismo en el concejo: "Que seamos tan visibles en Internet tiene efecto en los visitantes. Acabamos de batir el récord de turistas, también con 10.000, y es algo que se evidenció en la pasada Feria Medieval, en la que los más mayores del concejo afirmaron que no recordaban ningún evento en Salas con tanta gente".