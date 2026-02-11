El campo de tiro de Salas reabre sus puertas y se prepara para acoger su primera gran competición

Salas es un concejo que apuesta por el deporte. Allí conviven tres clubes de fútbol que cada fin de semana deleitan a sus aficionados, pero también varias escuderías que convierten al municipio en uno de los más aficionados al motor. Además, desde hace años, el "trail" es una seña de identidad que atrae a decenas de participantes. Sin embargo, también hay hueco para otras modalidades como es el tiro al plato, que regresa con fuerza al campo de tiro "El Viso". Sus puertas vuelven a estar abiertas gracias a Salas Plato, club que pretende convertir al concejo en una sede fija de competiciones.

Con Óscar Manuel García como presidente, Tarquino Menéndez como vicepresidente y Cristina Villaverde como secretaria, el club retomó la actividad en el campo el pasado 17 de enero. Sin embargo, ya tienen planificada programación competitiva: los próximos días 14 y 15 de marzo, el campo de tiro de Salas acogerá el Campeonato de Asturias de foso universal a 200 platos. "Es uno de los más importantes del Principado", señaló Cristina Villaverde, secretaria del club y vicepresidenta de Tiro al Plato de la Federación Asturiana.

"El de Salas es uno de los campos más bonitos que tenemos en Asturias. El fondo que tiene es impresionante. Era una pena que estuviera cerrado", afirmó Villaverde, quien anteriormente ya acudía como tiradora al campo salense junto a parte de la actual directiva -entre ellos el propio Tarquino Menéndez, anterior presidente-, muchos de los cuales "son tiradores a nivel nacional".

Tiradores asistentes a uno de los entrenamientos con premio del campo de tiro. / Salas Plato

Tal y como detalló Villaverde, el objetivo desde el principio fue volver a dar vida a la instalación, por lo que se reunieron y contactaron con el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, para comentar su idea: convertir el campo de tiro en uno "de referencia en Asturias" acogiendo varias competiciones al año.

"Mas actividad que nunca"

"Tenemos un equipo muy bueno, compuesto de unos 20 tiradores, que representan a Asturias en competiciones nacionales. Nuestra idea es que haya más actividad que nunca", profundizó Villaverde.

Y el inicio es prometedor, puesto que, además del Campeonato de Asturias de foso universal del próximo mes de marzo, ya está previsto que el 18 de abril se celebre un nuevo evento. Esto, además, coincidirá en fecha con la feria del salmón de Cornellana, algo que no ha sido casualidad: "Hemos tomado la decisión de que los campeonatos coincidan con actividades y fiestas en el concejo".

Esto, tal y como detalló Villaverde, nació con el objetivo de convertir el campo de tiro en un imán turístico para tiradores de otras regiones. "Vamos a mantener la tirada del bollo y también queremos tenemos previsto organizar otra que coincida con el mercado medieval", añadió la secretaria del club.

Entrenamientos especiales

A eso, además, añaden otra novedad: cada mes se celebrarán entrenamientos especiales en los que se repartirán premios compuestos por productos locales. "Queremos atraer a más personas", comentó Villaverde.

Pero el campo de tiro no será solo para competiciones. El público general también tiene su hueco en las instalaciones. Eso sí, siempre que se cuente con licencia de armas. "Cualquier persona que tenga licencia y se acerque al campo de tiro, o contacte con nosotros, se marchará encantada", aseguró Villaverde, que certificó la gran satisfacción que hay en el club tras las primeras jornadas de apertura: "Por ahora solo estamos abriendo los sábados, pero estamos muy contentos porque ha habido una gran acogida. De hecho, el fin de semana pasado hubo 22 personas compitiendo y otras 26 tirando. La acogida ha sido superbuena".