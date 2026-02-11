Más de 200 ganaderos asturianos participan en Madrid en la histórica protesta del campo contra Mercosur: "La carne y la leche se convertirán en artículos de lujo"
El presidente de Usaga, el salense José Álvarez, denuncia los recortes de "hasta el 28%" en la PAC, que provocarán una subida de los precios
Las calles de Madrid están en plena ebullición. Este miércoles, miles de ganaderos se manifiestan en la capital contra la rebaja en la Política Agraria Común (PAC), medida que ha intensificado el malestar que ya existía en el sector a causa del acuerdo con Mercosur. Entre los miles de manifestantes llegados desde toda España, hubo una gran presencia de ganaderos asturianos, más de doscientos. En la comitiva estuvieron presentes el grupo, integrado por vecinos de Salas y Tineo, que partió este martes desde La Espina con ocho tractores.
"Se ha evidenciado una muy buena respuesta por parte del sector ganadero", declaró desde La Castellana el presidente de Usaga, José Álvarez, que criticó duramente los recortes en la PAC: "En un principio se planteaban entre el 20 y el 25 por ciento, pero desde Usaga hemos podido saber que podría alcanzar el 28 por ciento". Esto, detalló Álvarez, supondría "una pérdida absoluta" para los ganaderos, puesto que "se trata de una ayuda para evitar las subidas en los productos que ahora dejará de existir".
Según explicó el máximo dirigente de Usaga, esta rebaja en la PAC "afectará de lleno a los consumidores". "La carne y la leche van a subir. Si se lleva a cabo esta bajada en las ayudas, nos podemos imaginar lo que ocurrirá", advirtió Álvarez, que señaló que los productos cárnicos y lácteos "se convertirán en artículos de lujo".
Presente en las movilizaciones de campo está el también salense Fernando Marrón, anterior presidente de Usaga, quien afirmó que "la presión es máxima" y que "las normas y acuerdos que se han llevado a cabo van directamente en contra del sector". De hecho, Marrón se mostró contundente: "Asturias ya está mal, pero si esto sigue adelante, la situación se volverá insostenible".
