Los Guilandeiros de Tineo visitan el CRA Eugenia Astur: "Queremos que conozcan qué es la mascarada, que se extienda"

El colegio rural agrupado (CRA) Eugenia Astur, del que forman parte las escuelas de La Espina (en Salas) y de El Pedregal y Tuña (en Tineo), celebró este jueves una jornada especial con la escuelina tinetense de Guilandeiros. El objetivo: que el alumnado del colegio rural se adentrase en la cultura de esta mascarada de invierno, recuperada en 2012 tras más de medio siglo sin llevarse a cabo.

"Lo que queremos es trabajar juntos, que los niños descubran quienes son los Guilandeiros mediante unas máscaras que traemos para que las decoren y, mientras las pintan a su gusto, que nos vayan preguntando y se interesen por ello", detalló Rosa Fernández, del centro de Tineo, que destacó que esta temática "tiene mucho tirón en los colegios". Y añadió: "Queremos que conozcan qué es la mascarada, que se extienda y que sea una tradición que no se pierda".

En concreto, la mascarada de los Guilandeiros es una tradición del concejo de Tineo que se celebra en época invernal, concretamente entre el solsticio y la primavera. Así, los portadores de las máscaras recorren los pueblos y, casa a casa, van pidiendo el aguinaldo a la vez que ofrecen danzas acompañadas de música.

"Para que se adentren en la tradición, con las máscaras que les traemos, les decimos que las pinten a su gusto mientras ven cómo las trabajamos. La idea es que lo hagan libremente, que encuentren su propia temática y que se dejen llevar haciéndolas vistosas. Lo que queremos es que estén a gusto haciéndolo", profundizó Fernández, que llevó a cabo la actividad con el alumnado del Eugenia Astur junto a Elías Veiga.

Descubriendo los medios de comunicación

Sin embargo, la mascarada no fue la única actividad que se llevó a cabo en el centro de La Espina. Por grupos y turnos, el medio centenar de alumnos del Eugenia Astur participó en otros talleres en los que las docentes les descubrieron el mundo de los medios de comunicación.

En pequeños grupos, el alumnado fue rotando para descubrir los diferentes campos periodísticos: televisión, radio, prensa escrita y, también, las redes sociales. El objetivo, tal y comentaron las docentes, era que, a través de disfraces y diferentes actividades, las y los estudiantes conociesen la labor que se lleva a cabo en los medios de comunicación.

"Lo hemos enfocado para que conozcan la historia y evolución de los medios de comunicación, de forma que entiendan que no todo es Internet ni las redes sociales, sino que antes de ello hubo otros espacios", señaló Marta Martínez, de la sede del Eugenia Astur en El Pedregal acompañada por Marta Martínez, de la sede de Tuña.

"Les llama mucho la atención", afirmaron las profesoras, que rescataron una anécdota surgida a raíz de la diferencia generacional: "Les expliqué que iba disfrazada de reportera del Caiga Quien Caiga y un alumno me preguntó si eso era un programa", comentó Rubio, que bromeó afirmando que "hombre tan tan antiguo no es".

Así, en cada uno de los talleres, el alumnado pudo disfrutar de una mañana como si fuesen profesionales de la comunicación. Desde la elaboración de titulares para periódicos, hasta la locución de programas radiofónicos, emisión de concursos televisivos o manejo y control de redes sociales.

Noticias relacionadas

Además, Martínez añadió que el alumnado más pequeño del centro se centró en descubrir Correos. "Ahora se escriben muy pocas cartas, por lo que queríamos que viesen lo que es físicamente. Para ellos, prácticamente solo existe WhatsApp", detalló la docente, que afirmó que "se muestran sorprendidos al explicarles lo que es una carta o una postal".