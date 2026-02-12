Nueva oportunidad para visitar el monasterio de San Salvador: descubre las nuevas fechas para las visitas guiadas de febrero

¿Te quedaste sin plaza en la última jornada de visitas guiadas al monasterio de San Salvador de Cornellana y quieres descubrir el interior del inmueble antes de que afronte la última fase de su restauración? Estás de suerte. Los próximos 21 y 22 de febrero el templo volverá a abrir sus puertas para todas aquellas personas que logren una preciada plaza en el tour.

Tras los éxitos de las últimas semanas, con más de un centenar de participantes en las visitas del pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Salas ha habilitado estas dos nuevas fechas para satisfacer la alta demanda. El día 21 de febrero, la visita se celebrará a las 12:30 horas, mientras que el día 22, la cita dará comienzo a las 10:30.

EN IMÁGENES: El monasterio de San Salvador de Cornellana acoge una nueva jornada de visitas guiadas / Christian García

¿Y cómo se puede solicitar una plaza? Muy sencillo. Tan solo habrá que llamar al teléfono 985830988 o, en su defecto, escanear el código QR presente en el cartel que tanto el Ayuntamiento como la concejalía de Turismo de Salas han publicado en redes sociales.

El pasado mes de enero, el monasterio de San Salvador acogió dos visitas guiadas los días 24 y 25 en las cuales se agotaron las plazas. En total, fueron cien personas (49 el primer día y 51 el segundo) las que acudieron para descubrir los secretos de la instalación de la mano de Roberto Carneado, el técnico de la oficina de Turismo del Ayuntamiento de Salas que impartió las visitas.

Cartel promocional de las visitas guiadas al monasterio del Ayuntamiento de Salas. / A. S.

Esos días se acercaron visitantes no solo de Salas, sino también de otros concejos, principalmente desde Avilés, Gijón y Oviedo, los cuales acudían en su mayoría por primera vez al templo milenario.

Tal y como destacó entonces el Consistorio, ya tenían decidido publicar nuevas convocatorias que finalmente han fructificado en dos jornadas los próximos 21 y 22 de febrero.