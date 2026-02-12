¿Sin planes para San Valentín? Esta propuesta de la Asociación de Sidra Casera de Salas te puede interesar

Se avecina el día 14 de febrero, fecha en la que desde hace décadas se celebra San Valentín, una ocasión en la que muchas personas aprovechan para disfrutar de una jornada junto a sus parejas. Ya sea saliendo a cenar, acudiendo al cine, disfrutando de un paseo romántico... Sin embargo, desde la Asociación de Sidra Casera de Salas se plantea un plan especial. Tal y como reza su cartel, la entidad ha organizado un taller de escanciado de sidra y tienen una propuesta divertida: si no tienes planes para San Valentín apúntate y aprende a escanciar de la mano de Abraham Castellanos, propietario de la sidra Fonte Villoria de Lugones y "un especialista en la materia".

La jornada se celebrará dicho día 14, de 9:30 a 14:00 horas, en las naves Espacio de Creación Joven de Salas. Para participar, será necesario contactar a través del teléfono 984830922. Y será mejor que los interesados se den prisa, puesto que la actividad está limitada a 18 personas y, tal y como han confirmado desde la Asociación, ya hay 12 personas inscritas. El precio de la inscripción será de 10 euros para el público general mientras que los socios tendrán acceso gratuito. Además, para concluir la jornada, todos los asistentes al taller podrán disfrutar de un pincheo en grupo para celebrar el espíritu sidrero.

La Asociación de Sidra Casera de Salas se constituyó hace dos años con el objetivo de promocionar el cultivo del manzano en el concejo, fomentar la elaboración de sidra casera e intentar incorporar nuevas personas para la elaboración de este producto. "Salas no es un concejo que destaque por tener muchas sidrerías, pero sí que tenía una cultura muy arraigada de elaborar sidra en casa", destacó Alejandro Bermúdez, concejal de Turismo y de Nuevas Tecnologías de Salas e integrante de la Asociación

Según detalló Bermúdez, la elaboración de sidra casera en Salas era una tradición: "Desde Vega del Narcea hasta la parte media baja del concejo, en casi todos los pueblos había casas que elaboraban de forma casera". Además, señaló que, actualmente, "mucha gente continúa haciéndolo". Según un censo realizado por la Asociación, aún existen entre 70 y 100 productores caseros en Salas.

Además, la entidad se hace cargo del concurso de sidra casera. Hasta la fecha han organizado dos actividades y ahora llegará la tercera, la del escanciado, la cual "es una pata muy importante". "Queremos que la gente aprenda a escanciar, que mejore su técnica, y para ello hemos propuesto este curso", concretó Bermúdez.

"Nuestro objetivo es que cualquier persona, con cualquier tipo de conocimiento, se acerque al curso. No hay que tener vergüenza por no saber escanciar, esto es para aprender", recalcó Bermúdez, que animó "a toda persona interesada" a que aproveche que aún hay plazas para apuntarse.