Salas se suma a la 8.ª marcha solidaria "Corre con Galbán" que se celebra el 22 de febrero en toda Asturias

La carrera "Corre con Galbán" está un año más a la vuelta de la esquina y Salas se suma de nuevo a la cita. La 8.ª Marcha Solidaria, que de nuevo se celebrará de manera simultánea en los 78 concejos asturianos, tendrá lugar el 22 de febrero. Ese día, a las 12:00 horas, arrancará la carrera que busca recaudar fondos para destinarlos de forma íntegra a la Asociación Galbán de familias de niños con cáncer de Asturias, la cual busca apoyar la investigación contra el cáncer infantil.

Tal y como indicó el Ayuntamiento de Salas, las personas que quieran participar en la marcha solidaria podrán inscribirse de forma telemática a través de la página web "correcongalban.org" o, en su defecto, de forma presencial en la Casa Consistorial en horario de 9:00 a 14:00 horas.

En cuanto al día de la marcha, que se celebrará el 22 de febrero, esta dará comienzo a las 12:00 horas. Antes, a partir de las 9:30 horas, se podrán recoger las camisetas y los bollos preñados para los participantes, ambos hasta fin de existencias. Del mismo modo, los más rezagados podrán inscribirse ese mismo día a partir del horario y hasta el inicio de la carrera, también en la Casa Consistorial salense.

"Queremos animar a todos los vecinos de Salas a que participen en esta marcha solidaria. Su asistencia es muy importante para que todo lo recaudado vaya a la Asociación Galbán", declaró la vicealcaldesa Ana Pérez Feito, quien consideró "esencial" participar en esta cita "para apoyarlos en las necesidades que puedan surgir a lo largo de la enfermedad".

"Por desgracia, el cáncer es una enfermedad injusta y devastadora en cualquier edad, pero mucho más en la infancia", comentó Pérez Feito, que añadió que "esta marcha solidaria tiene un fin común y es importante animar a todos los vecinos a participar".