La Semana Santa llega con novedades a Salas: el Jueves Santo se incorpora la procesión del Silencio

La Hermandad del Cristo Yacente, entidad encargada de la organización de la Semana Santa de Salas, ha hecho oficial el calendario de celebraciones, que tendrán lugar del 2 al 5 de abril. Este año llega con una novedad destacada: la incorporación de la procesión del Silencio en la jornada del Jueves Santo.

"Será más pequeña que la del viernes Santo porque el silencio cuesta. Saldremos de la Colegiata en dirección a la Avenida de Galicia y pasaremos por delante de la residencia de ancianos para regresar después al templo", resume la hermana mayor, Leonor Muñiz. La novedad se anunció a los socios en la asamblea general celebrada esta semana y en la que la directiva hizo balance del último año de actividad.

Nuevos apoyos en Cornellana y La Espina

El colectivo, creado en 2024, está satistecho porque ya cuenta con 224 miembros. Además, apunta Leonor Muñiz, están tratando de conseguir nuevas adhesiones en Cornellana y La Espina. "Queremos que la Hermandad sea de todo el concejo y queremos que más gente se implique y exprese su devoción y apueste por el mantenimiento de las costumbres. Si son receptivos, quizás se podría plantear hacer algún acto durante la Semana Santa tanto en Cornellana como en La Espina. Nuestro objetivo es unir al concejo", apunta Muñiz.

Volviendo al programa de la próxima Semana Santa, el Jueves Santo habrá la ofrenda floral de anteriores ediciones. Comenzará a las 18:00 horas en la Colegiata y, a las 19:00 horas, será la misa bautizada "Cena del Señor". Tras ella, saldrá la procesión del silencio en la que será protagonista la imagen del Nazareno.

El Viernes Santo conservará su protagonismo habitual con la celebración de los Santos Oficios a las 21:00 horas, seguidos de la emblemática y Solemne Procesión del Santo Entierro, a las 22:00 horas. Salas confía en que este año el tiempo les dé una tregua, tras la cancelación por la lluvia en la última edición. La procesión del Santo Entierro mantendrá su estructura y recorrido habitual, contando con la agrupación musical San Salvador y un grupo de integrantes de la Hermandad de los Estudiantes para mayor lucimiento a la comitiva.

Los actos siguen el Sábado Santo con la Vigilia Pascual nocturna y culminarán el Domingo de Resurrección con la Celebración de la Pascua al mediodía, momento tras el cual se recuperará la tradición del reparto del bollo entre los hermanos cofrades.

Presentación del cartel

Durante el encuentro con los socios de esta semana también se procedió a la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa 2026. La imagen, presidida por el rostro del Cristo, servirá de carta de presentación para unos días en los que la organización espera una alta participación vecinal.

En este sentido, desde la Hermandad del Cristo Yacente han querido lanzar un llamamiento directo a la ciudadanía de Salas, invitando a quienes aún no forman parte del colectivo a que den un paso al frente y se integren en la cofradía, apelando al espíritu de "gran familia" que define a la entidad y a la importancia de asegurar el relevo generacional en estas tradiciones.

Por otro lado, en los próximos días se expondrá la gran cesta con la que el colectivo reúne fondos para la organización de la Semana Santa. La cesta se sorteará el domingo de Pascua.