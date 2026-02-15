Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Salas aprende el arte del escanciado gracias a Abraham Castellanos: “Somos la capital sidrera del Occidente”

Casi una veintena de personas se sumaron al taller organizado por la Asociación de sidra casera este sábado

Participantes del taller practican el escanciado.

Participantes del taller practican el escanciado.

Demelsa Álvarez

Salas

Salas vivió una jornada sidrera este sábado gracias al taller de escanciado impartido por Abraham Castellanos, de la sidrería FonteVilloria, de Lugones. La actividad fue organizada por la Asociación de sidra casera de Salas y consistió en dar la oportunidad a los asistentes de conocer la técnica del escanciado, pero también su tradición y “muchos de esos pequeños secretos que convierten el escanciado en todo un arte”, aseguran los promotores.

Casi una veintena de personas se sumaron a la propuesta. Un grupo de diferentes edades e intereses, algunos de ellos productores caseros de sidra, a lo que les motivaba aprender más sobre el escanciado y mejorar su técnica.

“Fue un taller muy práctico y tuvo éxito de participación, desde la asociación estamos muy contentos porque vemos que la gente está muy implicada con la asociación y les gusta las actividades que estamos proponiendo”, asegura Alejandro Bermúdez, miembro del colectivo y concejal de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de Salas.

Tanto el Ayuntamiento como la asociación quisieron agradecer a Abraham Castellanos su participación en el taller “de forma desinteresada”, además de por sus “fantásticas explicaciones”.

El Consistorio también reconoció la labor que está desarrollando la Asociación de sidra casera de Salas por “el gran esfuerzo que está realizando” y porque, aunque es un colectivo de reciente creación, “en poco tiempo está consiguiendo revivir la tradición sidrera en nuestro concejo”.

Noticias relacionadas

En este sentido, Bermúdez asegura que Salas sigue reivindicando su papel de “capital sidrera del Occidente”, ya que se trata de “la única asociación de sidra casera del Occidente y, podemos decir, el único concejo que estamos promoviendo actividades en torno a la sidra, talleres de elaboración de sidra casera, de cata de sidra y ahora de escanciado”.

TEMAS

  1. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  4. Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
  5. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  6. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
  7. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
  8. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón

El Rinconín ganará 5.700 metros de zonas verdes desde este verano

El Rinconín ganará 5.700 metros de zonas verdes desde este verano

Estas etiquetas termoadhesivas para la ropa de menos de 20 € son las más resistente y fáciles de colocar

Estas etiquetas termoadhesivas para la ropa de menos de 20 € son las más resistente y fáciles de colocar

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "Se precisan baterías para dar certeza eléctrica a la industria"

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "Se precisan baterías para dar certeza eléctrica a la industria"

“El Baluarte” cierra su ciclo de presentaciones en Cudillero ante más de un centenar de personas

“El Baluarte” cierra su ciclo de presentaciones en Cudillero ante más de un centenar de personas

El arquitecto Javier Calzadilla analiza la demografía de Asturias: "Hay concejos en los que, por cada niño, hay diez mayores de 65 años; es tremendo"

El arquitecto Javier Calzadilla analiza la demografía de Asturias: "Hay concejos en los que, por cada niño, hay diez mayores de 65 años; es tremendo"

Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones

Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones

El imposible control en el puerto asturiano de los "mayorinos" con cada temporal de invierno: "La gente no se da cuenta de que el Angliru es verdaderamente peligroso"

El imposible control en el puerto asturiano de los "mayorinos" con cada temporal de invierno: "La gente no se da cuenta de que el Angliru es verdaderamente peligroso"

¿Por qué la primera ministra nipona arrasa entre los jóvenes?

Tracking Pixel Contents