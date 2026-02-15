Salas aprende el arte del escanciado gracias a Abraham Castellanos: “Somos la capital sidrera del Occidente”

Salas vivió una jornada sidrera este sábado gracias al taller de escanciado impartido por Abraham Castellanos, de la sidrería FonteVilloria, de Lugones. La actividad fue organizada por la Asociación de sidra casera de Salas y consistió en dar la oportunidad a los asistentes de conocer la técnica del escanciado, pero también su tradición y “muchos de esos pequeños secretos que convierten el escanciado en todo un arte”, aseguran los promotores.

Casi una veintena de personas se sumaron a la propuesta. Un grupo de diferentes edades e intereses, algunos de ellos productores caseros de sidra, a lo que les motivaba aprender más sobre el escanciado y mejorar su técnica.

“Fue un taller muy práctico y tuvo éxito de participación, desde la asociación estamos muy contentos porque vemos que la gente está muy implicada con la asociación y les gusta las actividades que estamos proponiendo”, asegura Alejandro Bermúdez, miembro del colectivo y concejal de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de Salas.

Tanto el Ayuntamiento como la asociación quisieron agradecer a Abraham Castellanos su participación en el taller “de forma desinteresada”, además de por sus “fantásticas explicaciones”.

El Consistorio también reconoció la labor que está desarrollando la Asociación de sidra casera de Salas por “el gran esfuerzo que está realizando” y porque, aunque es un colectivo de reciente creación, “en poco tiempo está consiguiendo revivir la tradición sidrera en nuestro concejo”.

En este sentido, Bermúdez asegura que Salas sigue reivindicando su papel de “capital sidrera del Occidente”, ya que se trata de “la única asociación de sidra casera del Occidente y, podemos decir, el único concejo que estamos promoviendo actividades en torno a la sidra, talleres de elaboración de sidra casera, de cata de sidra y ahora de escanciado”.