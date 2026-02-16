Cornellana calienta motores para el "Solo Escort", una prueba "única en el mundo"

La escudería "Cornellana Clásicos" vuelve un año más, y ya son 17, con su rally "Solo Escort". La popular cita acaba de abrir las inscripciones para todos aquellos corredores que quiera participar en una prueba "única en el mundo" que tendrá lugar el próximo 7 de marzo.

Los interesados en participar tendrán hasta las 15.00 horas del próximo 25 de febrero para inscribirse. Para realizarlo, será necesario acceder a la página web de "Solo Escort", descargar el formulario de inscripción y seguir todos los pasos. Este documento deberá ser enviado al email "cornellanaclasicos@gmail.com", acompañada del justificante bancario del ingreso de los derechos de inscripción, que irán de los 250 euros para quienes acepten publicidad facultativa y 500 para quienes no lo autoricen. La inscripción quedará limitada a 50 participantes.

Como es habitual, el "Solo Escort" únicamente admitirá vehículos de la marca Ford y modelo Escort en sus variantes MKI y MKII. Para participar existirán dos modalidades: "Velocidad" y "Regularidad sport". Además, se podrán inscribir participantes con vehículos Ford de otros modelos en la modalidad "Exhibición". En la web de la organización se disponen de todos los requisitos de seguridad que deben disponer los corredores en sus vehículos.

Lista de admitidos

El 4 de marzo, tres días antes de la prueba, se publicará la lista de admitidos. En la víspera de la cita, el 6 de marzo, se llevarán a cabo las verificaciones administrativas (de 18.30 a 20.00 horas en el telecentro de Cornelana) y técnicas (de 19.00 a 21.00 horas en el parque de asistencia).

El 7 de marzo, los participantes deberán estar listos desde primera hora de la mañana. A partir de las 7.30 se seguirán realizando las verificaciones administrativas (de 7.30 a 8.30 horas en el telecentro) y técnicas (misma hora en la plaza de Campillo).

A las 9.00 horas se publicará la lista de vehículos autorizados para tomar salida en la oficina permanente ubicada en el telecentro de Cornellana y, a las 9.30 horas, dará comienzo el "Solo Escort" con la salida del primer participante desde el parque cerrado, que se ubicará en la plaza de Campillo. La llegada del primer corredor se prevé para las 18.20 horas y, a las 19.20 horas, se publicará la clasificación final. A 20.00 horas se abrirá el parque cerrado y, ya de noche y como colofón, se celebrará una cena que precederá a la entrega de trofeos de la 17.ª edición de la prueba.