Nuevo derbi salense en La Espina que se saldó con un empate
El Cornellana se enfrentó en casa al Belmonte y logró una amplia victoria
El concejo de Salas vivió un nuevo derbi. En esta ocasión en La Espina, donde los locales recibieron al Salas. Se disputó un partido muy igualado tal y como reflejó el resultado del marcador 1-1.
Los de Salas confiesan que llegaban sabiendo de “la dificultad de este partido por el gran nivel que muestra La Espina como locales”. De hecho, La Espina no perdió ninguno de los partidos jugados en el Nuevo Ranón en lo que va de año.
El partido comenzó sin un claro dominador, aunque pronto La Espina empezó a marcar el ritmo y se puso por delante en el marcador con un gol de Miguel en el minuto 15. No obstante, ocho minutos después llegaba el gol del empate obra de Pablo García Roldán.
Aunque el Salas generó bastantes llegadas al área rival, reconoce su entrenador Roberto Balsera, que les faltó “precisión en los últimos metros”, por lo que señala que deben hacer “autocrítica y trabajar para mejorar la dinámica”.
Victoria del Cornellana en casa
Al Cornellana le tocó jugar en casa. El Vistalegre recibió al Belmonte, en un partido que el entrenador del equipo local, Alberto Álvarez, asegura que hubo “poco fútbol”, en el que ninguno de los dos equipos estuvo al cien por ciento. No obstante, el Cornellana consiguió un buen resultado de 5-0. El primer gol llegó en el minuto 36 de César Rodríguez y le siguieron el de Alejandro Álvarez, Carlos Diez de Tejada, Rubén Rodríguez y Venancio Marcos Fernández.
El entrenador agradece el apoyo de la ficción y los anima a seguir al equipo el próximo fin de semana en el que se enfrentará al Pillarno.
