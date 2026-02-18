Calientan los motores del V.º Curso de Copilotos de rally de Salas: "Es la ocasión perfecta para adentrarse en el mundillo"

Ya sea para adentrarse en el mundo de motor de competición o para ampliar los conocimientos de la mano de dos reputados pilotos, la formación constante es casi obligatoria para cualquiera que desee hacerse un hueco en los rallys. Y eso es lo que harán este fin de semana casi una veintena de participantes en el V.º Curso de Copiloto organizado por la escudería salense Orbayu Competición y que será impartido por David Vázquez y Adrián Pérez.

El curso, que se celebrará en La Espina los días 21 y 22 de febrero, darán cabida a casi una veintena de participantes, siguiendo la tónica de la escudería de no excederse en las inscripciones para garantizar la atención y aprendizaje de los aspirantes a copiloto. "Siempre aprovechamos el momento previo al inicio de la temporada porque es la ocasión perfecta para que quienes quieran adentrarse en el mundillo sepan de primera mano los pasos que hay que dar y cómo darlos", comentó Iván Álvarez, presidente de la escudería salense, quien reivindicó la figura del copiloto: "Muchas personas pueden pensar que consiste en sentarse a la derecha del piloto y cantarles las notas, pero no, es un intríngulis que lleva muchísimo trabajo".

Participantes del curso junto a los profesores David Vázquez y Adrián Pérez. | Á. RODRÍGUEZ / Ángela Rodríguez

En ese sentido, Álvarez detalló que, además de dirigir al piloto durante la carrera, antes y después de ella hay "muchísimas" tareas que llevar a cabo. "Hay que atender las direcciones de la organización, dirigir hasta el reagrupamiento, acudir al parque de asistencia u organizar horarios", explicó Álvarez.

Respecto al curso en cuestión, el presidente de Orbayu puso en valor la figura de uno de los profesores, Adrián Pérez, quien este fin de semana participó en Suecia en la prueba perteneciente al World Rally Car 2 Junior junto al catalán Gilmén Membrado. Tras su participación, Pérez regresará a Salas donde impartirá una parte teórica que incluye los controles horarios, parques de asistencia, manejo de horarios, técnicas y "trucos" para "cantar notas" y, también los errores más comunes al hacerlo. "El primer día es un poco 'tostón' por así decirlo, pero también se cuenta con una parte práctica que permite visualizar estos aspectos", añadió Álvarez.

De ese modo, los estudiantes recorrerán un tramo virtual en el que irán dando las notas con todos los detalles y apuntes que el piloto debe tener en cuenta durante su participación en la prueba. "Se les enseña a abreviar porque hay que ser rápido pero preciso. Algo importante es que las notas tengan letras grandes, con separaciones, que las distancias entre frases tengan un espacio que se asemeje a las distancias", profundizó.

Ya el viernes llegará la parte práctica, momento en el que se aplicarán los conocimientos adquiridos durante la primera parte intensiva. "Realizaremos un tramo simulado en el que se establecerán controles horarios, se detallarán tramos y deberán guiar a través de ellos", comentó Álvarez, que añadió que "no faltarán las trampas para que estén atentos, se fijen y no cometan errores". "Hay que ser muy cuidadoso con temas como el control horario. No se puede rellenar mal y hay que estar atento a ello", afirmó.

El curso, para el que restan cuatro días para que de comienzo, cuenta ya con 18 participantes inscritos, de los cuales solo 6 son varones. "El motor está cambiando. En los últimos años, ha crecido la presencia de mujeres. Actualmente, se puede apreciar un 25 o 30 por ciento de copilotos mujeres. Las cifras han mejorado mucho", explicó Álvarez en referencia a la mayoritaria presencia femenina en el curso. Además, la atracción de participantes de otras provincias es también motivo de orgullo: "Otros años tuvimos estudiantes de Murcia, Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia. Al final, la presencia de pilotos de renombre como David (Vázquez) y Adrián (Pérez) es motivo de atracción".

Además, el curso tiene premio para los participantes, puesto que los dos mejores del fin de semana debutarán en una carrera al esprint junto a Orbayu y se sentarán a la derecha de piloto: "Es una forma de premiar la dedicación y de que tengan su primera experiencia".