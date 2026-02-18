El carnaval infantil de Salas llena de alegría el polideportivo municipal con disfraces, juegos y un gran desfile
En Láneo, la Asociación de Cultura Tradicional organizó el carnaval que incluyó un concurso de casadiellas que culminó con una votación reñida entre los participantes y que finalizó con Sonia Fojaco como ganadora
Ni un día de descanso. El carnaval copa la agenda de ocio en Salas con numerosas actividades que atrajeron la atención y animaron a decenas de personas a disfrazarse y celebrar en grupo. Eso fue lo que ocurrió este martes en la villa con un carnaval infantil que cautivó a todas las niñas y niños que se acercaron hasta el polideportivo municipal.
Desde las cinco de la tarde y hasta las siete, los más pequeños del concejo disfrutaron de una jornada en la que los hinchables se convirtieron en el espacio perfecto para jugar y divertirse con sus disfraces favoritos. Además, la tarde se completó con una gran merienda y la animación musical que fueron el complemento perfecto para el gran desfile de disfraces infantil en el que se dieron cita ideas de todo tipo: desde superhéroes como Spiderman hasta animales marinos como las medusas o de frutas como aguacates o fresas.
Láneo se endulza por carnaval
Por su parte, los vecinos de la parroquia de Láneo también celebraron su particular carnaval. La fiesta, que tuvo lugar el sábado "no pudo ir mejor", tal y como afirmó la presidenta de la Asociación de Cultura Tradicional y Desarrollo Rural "Lanio", Carmen Fernández.
Coincidiendo con San Valentín, los vecinos de Láneo aprvecharon la celebración de la junta ordinaria de socios para celebrar un concurso de casadiellas además de una merienda comunal entre vecinos.
"La gente estaba encantada. Fue una tarde muy entrañable con todo el pueblo volcado", señaló Fernández, que detalló que el concurso de Casadiellas (o bollinas, como se refieren en Láneo a este dulce) finalizó "con una votación muy reñida" puesto que "todas estaban muy buenas".
Finalmente, Sonia Fojaco fue la ganadora y se llevó un premio compuesto por una plaza gratuita para la próxima excursión de la Asociación, un delantal de la entidad y un trofeo donado por Caja Rural. Además, el resto de concursantes, cinco, también recibieron un delantal como detalle.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes