El carnaval infantil de Salas llena de alegría el polideportivo municipal con disfraces, juegos y un gran desfile

Ni un día de descanso. El carnaval copa la agenda de ocio en Salas con numerosas actividades que atrajeron la atención y animaron a decenas de personas a disfrazarse y celebrar en grupo. Eso fue lo que ocurrió este martes en la villa con un carnaval infantil que cautivó a todas las niñas y niños que se acercaron hasta el polideportivo municipal.

Desde las cinco de la tarde y hasta las siete, los más pequeños del concejo disfrutaron de una jornada en la que los hinchables se convirtieron en el espacio perfecto para jugar y divertirse con sus disfraces favoritos. Además, la tarde se completó con una gran merienda y la animación musical que fueron el complemento perfecto para el gran desfile de disfraces infantil en el que se dieron cita ideas de todo tipo: desde superhéroes como Spiderman hasta animales marinos como las medusas o de frutas como aguacates o fresas.

Láneo se endulza por carnaval

Por su parte, los vecinos de la parroquia de Láneo también celebraron su particular carnaval. La fiesta, que tuvo lugar el sábado "no pudo ir mejor", tal y como afirmó la presidenta de la Asociación de Cultura Tradicional y Desarrollo Rural "Lanio", Carmen Fernández.

Coincidiendo con San Valentín, los vecinos de Láneo aprvecharon la celebración de la junta ordinaria de socios para celebrar un concurso de casadiellas además de una merienda comunal entre vecinos.

"La gente estaba encantada. Fue una tarde muy entrañable con todo el pueblo volcado", señaló Fernández, que detalló que el concurso de Casadiellas (o bollinas, como se refieren en Láneo a este dulce) finalizó "con una votación muy reñida" puesto que "todas estaban muy buenas".

Finalmente, Sonia Fojaco fue la ganadora y se llevó un premio compuesto por una plaza gratuita para la próxima excursión de la Asociación, un delantal de la entidad y un trofeo donado por Caja Rural. Además, el resto de concursantes, cinco, también recibieron un delantal como detalle.