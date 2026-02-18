El temporal de viento derriba un árbol de 20 metros en el campo de fútbol del Cornellana y destroza un banquillo y un foco

Desde hace semanas, los temporales de viento y lluvia son una constante en Asturias y en el resto del país. No ha finalizado uno y la población ya mira al siguiente que está en camino. Y mientras tanto, varias infraestructuras se ven afectadas. Ya sean parques urbanos cerrados por los vientos, carreteras inundadas o, como acaba de suceder en Cornellana, la caída de un árbol en el campo de fútbol que ha destrozado uno de los banquillos, las vallas publicitarias y hasta uno de los focos de luz LED.

"No salimos de una y entramos en otra", declaró el presidente del Cornellana, Michel Prieto, club que celebra sus partidos y entrenamientos en dicha instalación. Tal y como detalló el máximo dirigente de equipo de la localidad, la caída del árbol, de unos 20 metros de altura, se produjo alrededor de las 13.30 horas de este miércoles. Por suerte, en ese momento no había ningún jugador en el césped y los daños son solo materiales.

Situación actual del campo del Cornellana tras la caída del árbol. / M. P.

"Ahora toca retirar todo, mover el árbol y habilitar en la medida de lo posible el campo", explicó Prieto, que afirmó tener "suerte" puesto que el próximo partido como local no es hasta el próximo fin de semana. "Tenemos una semana de margen para adecentarlo todo", añadió.

Las vallas publicitarias del campo, aplastadas tras la caída de árbol. / M. P.

"El susto ha sido tremendo. El cuerpo se queda fatal porque no haces más que pensar en que podía haber jugadores entrenando", confesó Prieto, que explicó que los daños sufridos "son mucho dinero".

"Mañana por la mañana (por el jueves) veremos en qué punto está todo. Tenemos que hablar con el seguro y ver cómo se soluciona", explicó. Y es que el daño causado por el temporal podría alcanzar una cifra considerable. "Reconstruir los banquillos, colocar el poste de la luz... Sacar el árbol va a ser lo de menos porque en ese tema confiamos en el Ayuntamiento para que nos eche una mano".